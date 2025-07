¿Qué es el “Airport day ACI-LAC 2025”? Es un evento de talla internacional, que en esta ocasión se llevó a cabo en nuestro país el pasado 8 de julio, y es organizado por el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), de la mano con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y como anfitrión fungió la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y todo sucedió en las instalaciones del Centro Internacional de Instrucción de ASA (CIIASA), muy cerca de las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México .

Tras esta pertinente introducción, entremos a la médula del tema. En varias ocasiones, en redes sociales me he topado con comentarios del tipo: “¿para qué queremos aviación?” o “¿de qué nos sirve tener una línea aérea?” entre otras linduras, en donde dejan de manifiesto su opinión acerca de la industria aérea, a la que no se considera “importante”.

La relevancia de este evento radica en que la aviación es un tema prioritario para el desarrollo del país. Sé que para muchas personas dimensionarlo es sumamente complicado, y en su discurso siempre sale a relucir que es más importante “x” o “y”, sin percatarse que en realidad “todo” es relevante para la población, y por ello apostar a la industria aérea no es un capricho, ni un error, sino es sentar las bases para el crecimiento de nuestra nación.

En representación del secretario de infraestructura comunicaciones y transportes Jesús Antonio Esteva Medina, la subsecretaria Tania Carro Toledo comunicó que las decisiones que se toman en torno a la industria aeronáutica deben estar enfocadas en buscar el bienestar de la población, pues este debe estar centrado en la conectividad del país, además de apoyar en el desarrollo económico de las regiones a donde la aviación llegue, y siendo sostenible con el medio ambiente.

Por eso es la urgencia que nuestro país continue con los trabajos de transicionar a energías limpias que ayuden al combate del cambio climático, como es el caso del combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés), que permite disminuir drásticamente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera.

Por supuesto, al igual que apoyar nuevas tecnologías que permitan reducir las emisiones de CO2, es vital desarrollar e impulsar la industria aérea para la generación de empleos, y mientras conecta con todo el país, genere una mayor derrama económica.

El director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Manuel Merino Campos, además de agradecer a los presentes por su presencia en el “Airport day ACI-LAC 2025”, dijo “…quienes formamos parte de esta gran familia, que es ASA, estamos plenamente convencidos de que México tiene potencial y la capacidad para mantenerse como un referente regional en la materia aeroportuaria”.

Exactamente, tenemos un gran potencial como país y de verdad créanme cuando les digo que es la primera vez que un gobierno voltea a ver con interés a la industria aérea, doy fe de ello con mis 27 años entre pecho y espalda de estar dentro del medio aeronáutico.

Quienes laboramos dentro de la aviación hemos rogado porque los gobiernos le den a la industria aérea la importancia que tiene. Muchas veces no hemos sido prioridad dentro de las agendas políticas, por eso en este momento en el que se está dando esta coyuntura con el actual gobierno, es algo que no se debe desaprovechar.

Más allá de preferencias electoreras, la aviación debe estar por encima de ideologías, y estar enfocada al bienestar total de la población; vueles o no, a todos nos beneficia una industria robusta y en crecimiento.

Por otro lado, el Dr. Rafael Echevarne, director general de la ACI-LAC expresó “…México está a la vanguardia en el compromiso medioambiental, no solamente a nivel de América Latina sino a nivel mundial, México tiene más aeropuertos que ningún otro país de América Latina que participan en un programa que se llama ‘Airport decarbonization’… Los aeropuertos son polos de desarrollo económico y social, fundamentales para el crecimiento de las comunidades, al conectar zonas rurales y urbanas con los principales hubs nacionales e internacionales.”

Los medios en el “chacaleo”, le preguntaron al Dr. Echevarne sus impresiones sobre la aviación en nuestro país, y tengo que decirlo, que les contesta de forma brutal: “el transporte aéreo en México no es un lujo, es una necesidad para permitir el desarrollo económico y social…”. Seré honesta, tengo ganas de hacer una manta espectacular o un banner en redes sociales con esta declaración, y espetarla a todos los que minimizan la importancia de la aviación en nuestro país.

Generalmente los detractores de la industria aeronáutica usan falsas premisas sobre qué es más importante; desde su óptica recurren a la frase “medicamentos en los hospitales” ¿y cómo llegan esos medicamentos? ¿aparecen de forma mágica? ¡No, señores!, llegan en avión, y de ahí se van distribuyendo a las distintas poblaciones, tanto a hospitales como clínicas.

Por eso digo, que usan falsas premisas, el chiste es aseverar con toda soberbia que “la aviación no es importante”. Por eso retomo las palabras de la subsecretaria de infraestructura comunicaciones y transportes, Tania Carro: “…estos encuentros fomentan la colaboración entre el sector público y privado, uniendo esfuerzos y voluntades para fortalecer la infraestructura aeroportuaria que México y la región necesitan. Hoy más que nunca debemos reconocer la importancia de la conectividad y la accesibilidad regional como motores del desarrollo económico, del turismo y del bienestar social…”.

¡Claro! porque además de ser responsabilidad del Estado, también se requiere de la participación de la iniciativa privada y en los hechos, por lo menos en la industria aérea, las empresas de aviación y grupos aeroportuarios están comprometidos en invertir en temas de sostenibilidad.

Esta reunión tan importante se dio en el marco del anuncio realizado días atrás sobre la inversión que nuestro país hará en materia aeroportuaria. En un comunicado del día 5 de julio, la SICT informó sobre la inversión histórica que se traducirá en más de 200 mil empleos directos e indirectos.

Construir nuevas terminales aéreas, y modernizar y/o ampliar las actuales instalaciones aeroportuarias, en coordinación con la iniciativa privada. Yo sé que puedo parecer cansina, pero los beneficios serán para todos, por eso mi insistencia, para que se vea que la industria aérea está por encima de colores partidistas. Se tendrá una inversión de 134 mil millones de pesos para 62 terminales aéreas en el periodo de 2025-2030.

Es por todo esto, que quiero dejarle claro a la gente, tanto la que viaja por avión, como los que no lo hacen, que este tipo de inversiones en infraestructura están pensadas en beneficio de toda la población, y eso es lo que nos debe alegrar e importar. Por el fortalecimiento de nuestra industria, vale la pena apoyarla.

Gracias a todos los que participaron en el “Airport day ACI-LAC 2025”, ya que este tipo de eventos nos dan una perspectiva y sobre todo nos amplían la visión sobre la importancia de la aviación en México.