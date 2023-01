Hay cosas que no se pueden ocultar: el amor, la gordura, el dinero y las ganas de querer ganar una elección .

Le digo esto porque en plena jiribilla electoral (anticipada, por cierto), aquí en el puerto jarocho, como suele suceder en un lugar tan emblemático e histórico como es esta ciudad, no es difícil pasar por las calles, especialmente por la zona del malecón y sus internacionalmente conocidos cafés, para ver un día sí y el otro también a personajes de la política que se placean a cuerpo de reyes para acaparar las miradas de los curiosos y ser retratados y entrevistados por la prensa local.

Por aquí pasó hace una semana la senadora priista Beatriz Paredes, quien levantó la mano y se apuntó para ser la candidata de su partido (en coalición con otros, por supuesto) en la contienda electoral del año próximo.

Y hoy tendremos la visita de un “corcholato”, muy atrás en las encuestas pero también muy apuntado para ser el candidato presidencial de Morena el año venidero: el secretario de gobernación Adán Augusto López, quien viene a ofrecer una plática “ciudadana” sobre la Reforma Electoral este mediodía, en el WTC de Boca del Río.

El tema que se abordará, sin duda, es de interés de todos y todas, no solo de los jarochos, sino a nivel nacional. Sin embargo, el “suspirante” a ser el ganador de la encuesta de su partido y ser el elegido de la militancia como abanderado morenista a la presidencia, viene a tierras veracruzanas con una clara intención: ganar reflectores y por supuesto, “enamorar” a posibles votantes.

¿EL INE no respingará?

Si usted anda en estas cálidas tierras con seguridad ha visto los innumerables anuncios espectaculares que hay en las zonas más transitadas de la zona conurbada, dando la “bienvenida” y hasta “las gracias” por la visita del secretario de gobernación.

La estrategia, criticada a más no poder por la oposición y por el mismo partido guinda cuando aparecieron los espectaculares y las bardas con la leyenda “ Es Claudia ” ha sido replicada por Adán Augusto y pese a ser la “comidilla” de todos y se ha denunciado en las redes sociales, al momento de escribir estas líneas nadie ha dicho “ni pío”.

Tampoco se han quejado del probable “acarreo” de personas para llegar al recinto donde el secretario de gobernación ofrecerá el “Diálogo Ciudadano sobre la Reforma Electoral y gobernabilidad del país”. Digo “probable” porque no me consta. Y no me consta porque no ha ocurrido. Pero fuentes que considero confiables me han platicado que varios operadores andan moviditos viendo la forma de llenar un espacio que tiene capacidad para recibir más de 10 mil personas.

Un montón, para alguien que va bastante rezagado en las encuestas y que pese a este tipo de eventos, no creo que levante ni que le llegue ni a los talones a quien encabeza hasta hoy las preferencias de la militancia y me atrevo a decir, de la ciudadanía en general como la favorita en la próxima contienda presidencial: la doctora Claudia Sheinbaum.

El punto es que los espectaculares, cuyo dinero para pagarlos no sabemos de dónde salió, me parecen parte el juego sucio que se está llevando contra la jefa de gobierno capitalino y su deseo de “desinflarla”, sacarla de la contienda, pues.

Sin pudor y sin recato, dichos anuncios han sido colocados en todos lados en una situación inédita, pues el mismo presidente López Obrador ha visitado la ciudad en varias ocasiones y no se ha visto ningún anuncio de “bienvenida” o de gratitud, a sabiendas del cariño que le tiene la gente en todo el país, mucho más, desde luego, que al secretario Adán Augusto, a quien, por cierto, el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) siempre de “piel delgada” en estos temas, lo ha exonerado de actos anticipados de campaña. Esto, debido a la denuncia interpuesta por un quejoso por la realización de un evento similar, pero en la ciudad de Guadalajara el pasado 16 de julio del 2022.

¿Resolución a modo?

Ahora, a esperar unas horas para ver qué ocurre durante el paso del secretario de la SEGOB en tierras jarochas. Y más aún: veremos qué dicen después las autoridades electorales del despliegue mediático que dicha visita ha desatado en estos rumbos, porque si tanto anuncio, tanta publicidad y tanta alharaca no es un acto anticipado de campaña, que nos digan, con manzanitas, qué es.

Por cierto...

Tras la tragedia ocurrida en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México la furia de la oposición (y de varios medios de comunicación) contra la doctora Sheinbaum no se hizo esperar, sobre todo porque no se encontraba en la capital al momento de ocurrir el siniestro.

No sabemos si Claudia Sheinbaum suspenderá o espaciará sus giras al interior del país después de esto. Ella misma dijo a la prensa un día después del accidente que no era momento de hablar de ello. Y por supuesto, no lo era. Lo urgente era estar en la capital y atender la tragedia y eso se hizo.

Hoy martes otro “suspirante” morenista andará por aquí, y seguramente continuará recorriendo el país sin que vea que nadie le cuestione que lo haga.

¿Claudia no y Adán sí?

Es pregunta.