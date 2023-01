¿Ricardo Mejía Berdeja será candidato del Partido Verde? Esto es lo que sabemos, luego de que el pasado 6 de enero de 2023, Armando Guadiana fue ratificado como precandidato de Morena para la gubernatura de Coahuila.

Los rumores sobre la posibilidad de que Ricardo Mejía Berdeja se vaya de Morena y sea el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la gubernatura de Coahuila comenzaron el 9 de enero.

Lo anterior porque fuentes del equipo del subsecretario de Seguridad Pública Federal confirmaron que Ricardo Mejía Berdeja sostiene pláticas con dirigentes del Partido Verde, aunque también con los del Partido del Trabajo.

De acuerdo con miembros del equipo de Ricardo Mejía Berdeja, los dirigentes del Partido Verde y del Partido del Trabajo buscan convencerlo de repetir lo ocurrido en San Luis Potosí, donde Ricardo Gallardo compitió por el PVEM, pero recibió el apoyo de Morena.

Ricardo Mejía Berdeja adelanta que “habrá noticias”

Los rumores sobre Ricardo Mejía Berdeja y el Partido Verde también se difundieron luego de que el subsecretario realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook.

En el video, el funcionario federal que sigue buscando la candidatura para la gubernatura de Coahuila en las elecciones 2023, retomó el tema de la deuda pública de esa entidad.

Dijo que apenas el 21 de diciembre, el Congreso de Coahuila aprobó un incremento a la deuda “disfrazado de renegociación, refinanciamiento de 36 mil millones de pesos”.

“Riquelme y los corruptos diputados se sacaron de la manga la manera de seguir hipotecando al estado, una autorización que permite que este monto pueda incrementarse por las cantidades que se requieran, es cheque en blanco para financiar la campaña de Manolo Jiménez”. Ricardo Mejía Berdeja

En su video, Ricardo Mejía Berdeja también adelantó que “habrá noticias”, aunque no aclaró el tema: “la lucha sigue, no podemos permitir que no pase nada (...) habrá noticias pronto, las cosas no pueden seguir como están, es necesaria una verdadera oposición y no paleros”.

Armando Guadiana no sabe si Ricardo Mejía Berdeja es “chapulín”

Sobre los rumores de que Ricardo Mejía Berdeja podría ser el candidato del Partido Verde para la gubernatura de Coahuila, el precandidato de Morena, Armando Guadiana dijo que no sabe si su compañero de partido es “chapulín”.

En entrevista con Azucena Uresti, el aspirante Armando Guadiana explicó que lo único que sabe son rumores:

“Solo lo que sé son los rumores que se dicen… Mejía andaba defendiendo a Morena pero hay muchos chapulines, no sé si es uno de ellos”. Armando Guadiana

El senador federal también dijo que hay políticos que no tienen convicciones y solo intereses que quieres cumplir.

“Yo pediría que ahora es importante la unidad en el partido rumbo a la elección”, finalizó el precandidato.

Morena designó el 12 de diciembre al senador Armando Guadiana Tijerina como el único aspirante a la gubernatura de Coahuila, lo que provocó la inconformidad de Ricardo Mejía Berdeja, quien no ha reconocido el triunfo de Guadiana y sigue en la búsqueda de la candidatura.

Las preferencias en Coahuila rumbo a las elecciones 2023

A medio año de que se realicen las elecciones estatales en Coahuila, los posibles candidatos a la gubernatura para cada partido político o coalición están por establecerse de manera oficial.

Las elecciones 2023 se celebrarán el domingo 4 junio y el proceso electoral oficial inició con el nuevo año.

Ante el primer escenario formulado de la siguiente manera por la Encuesta MetricsMX en su última edición de diciembre, “Si hoy fuera la elección a gobernador de Coahuila, ¿por quién votaría usted?…