Al filo de cumplir los dos años del triunfo, y desde que asumió el cargo, Claudia tiene como meta principal transformar a México en una nación de vanguardia. Es cierto que, a pesar de su retiro, Andrés Manuel López Obrador continúa como un fenómeno social que permanecerá por mucho tiempo en el afecto del pueblo; no obstante, nadie ha captado los logros y las medidas que la presidenta constitucional ha implementado. Si hablamos de manera general, por supuesto, podemos referirnos a que la situación económica ha mejorado tras haber sacado a 13 millones de personas de la pobreza. Mientras ocurre eso, Sheinbaum ha logrado que más programas sociales sean la palanca para acceder a nuevas oportunidades en el presente y futuro, al mismo tiempo que continúa siendo un derecho ineludible. Esto lo ha hecho en coordinación con el legislativo y los líderes de las fracciones parlamentarias de Morena.

Por esta razón, la oposición no ha tenido éxito ni siquiera en asomarse, pues continúa obsesionada con encontrar la posibilidad de desacreditar las acciones. A causa de su falta de capacidad para progresar, tanto el PRI como el PAN continuarán siendo meros observadores, sin la posibilidad de participar en los asuntos de la agenda pública. Según las encuestas, Morena continúa fortaleciendo la intención de voto no solo para las elecciones intermedias del 2027, sino también para las del 2030. Esa influencia, a modo de ejemplo, ha superado todos los paradigmas concebibles. Para ello ha sido crucial cumplir las promesas que se hacen durante los periodos de campaña. No cabe duda de que la izquierda vive su mejor momento para seguir expandiéndose en las entidades que hemos ya señalado, que serán revalidadas por la coalición Seguimos Haciendo Historia.

A pesar de que los medios conservadores han afirmado que es complicado obtener dos entidades fundamentales para la oposición, existen circunstancias favorables para ganar Querétaro y Chihuahua. Ambos, como ya mencionamos, tienen una extensa oportunidad de ser representados por hombres en esa cuota de paridad de género que debe implementarse y cumplirse. En realidad, ese punto de vista ha cobrado mucha fuerza ahora que estamos al filo de entrar en una fase preliminar de registros. Si hacemos un breve análisis, efectivamente podemos comprobar que Morena ha tomado la iniciativa en cada una de las entidades. Era pertinente preguntarse por qué ocurría una situación de tal naturaleza en dos bastiones que, durante décadas, han estado bajo el mando de la derecha. Es fácil: el despertar de las conciencias y la correcta administración de la política estatal de Claudia son algunos elementos. Todo esto, incluyendo el mal desempeño de los conservadores, acelera aún más la posibilidad.

Esa idea es alentadora, especialmente ahora que hemos comenzado un año crucial para tomar decisiones al respecto. No puede ser más evidente: Morena obtendrá la victoria en 14 a 15 entidades federativas, entre ellas Querétaro y Chihuahua. Considerando el dominio que ha ejercido el PRIAN, está muy cerca de conseguir la proeza. Sé que eso ha dejado aterrorizada a una oposición que no ha logrado encontrar la brújula. Se dice, sin sabor, que cada uno irá por su cuenta. Han hecho cálculos y, en el peor de los casos, les resulta más conveniente aceptar la derrota por separado. En efecto, hace unos años el control de daños fue masivo. El PRI perdió una base de seguidores potencialmente enorme; el PAN lo sigue. Eso nos demostró que fue una oposición sin sentido. Ya se ha dejado de hablar de una coalición de esa magnitud, que solo disminuye la credibilidad ante los electores.

No será raro que haya quienes digan que son un contrapeso real. Todos somos conscientes de que eso, en gran medida, es una fantasía. La verdad es que Claudia, con más del 73% de aprobación, representará la revalidación de la mayoría de las victorias en las entidades. Eso resultará, una vez más, en niveles de participación ciudadana muy altos que, de todos modos, serán otra vez el eje central, como ocurrió en aquel contundente triunfo de junio del 2024.

En el mes de abril, un 73% de aprobación; no todos pueden alardearlo. La oposición podrá alegar que las cifras están infladas. Eso los ha llevado incluso a discutir la validez de encuestas muy serias que han mostrado su habilidad cuantitativa. La metodología de MetricsMX es una de ellas, dado su gran impacto. En realidad, existe una confianza absoluta en las tareas de logística y organización que se están desarrollando para garantizar las mejores condiciones a los participantes de la cumbre mundialista de futbol. Será, ni más ni menos, un acontecimiento sin precedentes en la historia de los mundiales. Lo mejor de lo mejor. Son, para no ir más lejos, los tiempos más favorables de un mundo moderno como el de la 4T. Eso tiene alarmados a los grupos conservadores que, si hojeamos la historia, entenderemos a la perfección la causa de su enfermedad patológica, que es la mentira y la traición.