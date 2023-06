“I am woman, hear me roar

In numbers too big to ignore

And I know too much to go back an' pretend

'Cause I've heard it all before

And I've been down there on the floor

And no one's ever gonna keep me down again

Yes, I am wise

But it's wisdom born of pain

Yes, I've paid the price

But look how much I've gained

If I have to, I can do anything

I am strong

I am invincible

I am woman

(Soy mujer, escúchame rugir

En números demasiado grandes para ignorar

Y sé demasiado para volver atrás y fingir

Porque lo he escuchado todo antes

Y he estado ahí abajo en el suelo

Y nadie me va a mantener abajo de nuevo

Sí, soy sabia

Pero es sabiduría nacida del dolor

Sí, he pagado el precio

Pero mira cuánto he ganado

Si tengo que hacerlo, puedo hacer cualquier cosa

Soy fuerte

Soy invencible

Soy una mujer)

HELEN REDDY