Xóchitl Gálvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que va a ir a la conferencia mañanera aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la “minimice” para ejercer su derecho de réplica.

La posibilidad de responder fue solicitada por Xóchitl Gálvez en relación a las declaraciones que hizo AMLO sobre los programas sociales en diciembre de 2022; el presidente aseguró que la senadora querría retirar los apoyos.

Esto fue lo que dijo Xóchitl Gálvez en noviembre de 2022, en el contexto de la Feria Internacional del Libro (FIL):

“Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos tienen, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, educación, certificación y competencias laborales, generar fuentes de empleo para que la gente pueda salir adelante”. Xóchitl Gálvez

En ese sentido, añadió:

“De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es poder ganar su comida trabajando y creo que es en lo que yo me enfocaría, pero mientras tanto sigamos dando los apoyos económicos. No digamos que no son necesarios, sí son necesarios, por eso la gente se aferra a eso único que hoy tienen ante la inflación que tenemos, ante la falta de medicamentos en comunidades indígenas y el abandono del campo”. Xóchitl Gálvez

En ese contexto, Xóchitl Gálvez negó querer desaparecer los programas sociales y solicitó ir a la conferencia mañanera de AMLO para exponer su derecho de réplica, el cual le negó el presidente.

Xóchitl Gálvez (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez responde a AMLO: “Trata de minimizarme”

Xóchitl Gálvez confirmó su participación en la mañanera de AMLO durante una entrevista con Azucena Uresti; aseguró que el presidente trata de minimizarla, pero también dijo que dio aviso al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

“Trata de minimizarme, ya le mandamos una carta a Jesús Ramírez diciéndole que para la mañanera, haré valer el amparo y llegaré con el amparo en mano. Vamos a ver si con sus guaruras o su guardia del Ejército me impide la entrada”. Xóchitl Gálvez

La senadora del PAN obtuvo una suspensión judicial que garantiza su derecho de réplica en la conferencia mañanera. En ese sentido, Xóchitl Gálvez confirmó su asistencia y dijo el que el presidente le “tiene miedo” en el fondo.

“Ya basta, será muy el presidente pero yo creo que muy en el fondo me tiene miedo, y me tiene miedo porque sabe que me asiste la razón en cuanto a la propuesta para combatir la pobreza que su servidora hace”. Xóchitl Gálvez

Además, arremetió contra las “corcholatas” de AMLO y consideró que el espacio de la mañanera solo es un espacio para hacer campaña su favor:

“Él piensa que sólo está para permitirle la entrada a sus corcholatas, todo lo ve desde el punto de vista electoral. Yo nunca le pedí que pusiera palabras en mi boca que no dije. Yo entiendo que él sólo hace campaña para sus corcholatas desde la mañanera y lo hace con recursos públicos, yo no pretendo ir a hacer campaña. Lo único que quiero es que se limpie mi nombre de algo de yo no dije”. Xóchitl Gálvez

Sin embargo, AMLO le negó el derecho de réplica a Xóchitl Gálvez el 8 de junio de 2023: “Ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores”, dijo el presidente.

Xóchitl Gálvez explica elecciones como una DT (Galo Cañas Rodríguez | Cuartoscuro)

AMLO niega derecho de réplica a Xóchitl Gálvez; le pide que haga su propia mañanera

AMLO consideró que la solicitud de Xóchitl Gálvez respecto a su derecho de réplica es, en realidad, un intento de hacer campaña rumbo a las elecciones 2024; calificó la acción como “una jugarreta de muy bajo nivel y vulgar”.

El presidente invitó a la senadora hacer su propia mañanera, en la cual podría invitar a Marko Cortés, presidente del PAN o a Claudio X. González, presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México; el “Jefe de jefes”, dijo.

“Es un proceso que se está atendiendo en el Poder Judicial. Yo lo que le diría a la señora Xóchitl Gálvez es que convocara a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera, a las 7 de la mañana, que esté allí, que invite a Marko Cortés, a Claudio X. González, que es el ‘Jefe de jefes’”. AMLO

Sin embargo, el presidente consideró que la oposición no podría aguantar el ritmo de llevar una conferencia mañanera todos los días, desde las 07:00 horas, y que, generalmente, duran entre 2 o 3 horas, según el caso.

“No están acostumbrados a levantarse temprano, tres semanas; pero la señora Xóchitl Gálvez es tenaz, puede ser que mantenga la conferencia más tiempo, además ella es aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando, sería muy bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente”. AMLO

“O sea, ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores, les puedo dar algún consejo pero ya hacerles la campaña ya es extremo”, concluyó AMLO.