A quienes amamos la aviación nos da mucho gusto cuando a las compañías aéreas les va bien, y este es el caso de VivaAerobus a cargo de Juan Carlos Zuazua. El Director de la aerolínea hizo un anuncio a través de redes sociales, y compartió la firma de un acuerdo de “compra” de 90 aeronaves. Más abajo explico por qué uso comillas.

VivaAerobus, aerolínea de bajo costo del país suele ser catalogada como “el patito feo de la aviación”; pero en realidad es una línea aérea muy inteligente. Inició operaciones en un ya lejano 2006, y cuenta al día de hoy con la flota más moderna.

Tomemos en cuenta que en el modelo de bajo costo, lo que se hace es arrendar aviones nuevos, usarlos a todo lo que dan durante un promedio de 5 años y luego devolverlos para volver a arrendar aviones nuevos; esta especie de “leasing” permite evitar el mantenimiento mayor a los aviones.

Y no me malentiendan, por supuesto que a los equipos se les da el mantenimiento necesario para poder volar; existe todo un andamiaje regulatorio que se debe cumplir. Pero cuando el equipo arrendado necesita un overhaul (revisión) total, la aerolínea prescinde del equipo en cuestión, y llega otro nuevo para suplirlo.

En cambio hace muchos años, en la aviación tradicional, lo normal era adquirir los equipos; hoy todo se renta, pero en el modelo tradicional cuentan con base de mantenimiento, y lo que hacen es “rentar” aviones sin importar que sean completamente nuevos o vengan de otras líneas aéreas, y se encargan de hacer el overhaul completo a sus aviones. Y tengo que decirlo, México tiene personal mecánico y de mantenimiento altamente calificado.

Aerolíneas de bajo costo, como VivaAerobus, no tienen base de mantenimiento y rentan todos sus equipos. Esta es una de las razones por las que “presume” tener una de las flotas más jóvenes; y eso es verdad, al día de hoy cuenta con 74 aviones en operación, y todos provienen de la misma armadora, la francesa Airbus, y esto le permite bajar aún más los costos.

Déjenme contarles la maravilla que son estos aviones. Se diferencian de los fabricados por Boeing, porque en los de esta empresa, en cada modelo de avión sus cabinas (tanto de pilotos como de pasajeros) son diferentes. En el caso de Airbus, tanto la cabina de pilotos como la de pasajeros es igual y se opera igual aunque los modelos sean disímiles.

Eso le permite a las aerolíneas tener “distintos modelos”, pero operativamente es lo mismo, generando ahorros, pues no necesitan certificar a pilotos y sobrecargos en distintos modelos de avión, pues cada uno opera de manera diferente.

Pongo un ejemplo: yo pertenezco a una generación de sobrecargos a la que nos tocó aprender la operación de muchos equipos diferentes; cuando entré a volar en Mexicana de Aviación, la empresa apenas tenía dos años de haber incorporado el Airbus. En aquel tiempo tuve que aprender el Boeing 727, que era el caballito de batalla de la compañía aérea, así como el Boeing 757, el Airbus 320 y el Fokker 100 (mejor conocido como el avión de la Barbie).

Después, con el paso de los años, se incorporaron los Boeing 767 y los Airbus 319, 318 y el 330. Como pueden ver son muchos equipos diferentes, y para ello se requería de muchos pilotos que volarán los diferentes equipos. Porque deben saber que las licencias de los pilotos no son universales; en ellas se especifica qué tipo de avión es el que vuelan.

Pero en VivaAerobus no tienen ese problema, la gran ventaja es que los mismos pilotos pueden volar los 44 aviones A320 y los 30 A321. Por esto el anuncio de la “Firma del Memorando de Entendimiento” es muy relevante, además de que el tipo de aeronaves que solicitaron directamente a la armadora representa un paso adelante, y es que el acuerdo versa sobre equipos A321neo.

¿Cuál es la diferencia con este modelo de avión? Pues de acuerdo al comunicado compartido por la línea aérea:

“Este acuerdo demuestra la solidez de nuestra empresa y la confianza y compromiso que tenemos los accionistas y colaboradores de VivaAerobus con nuestro país, por continuar impulsando la competitividad, la conectividad, y el turismo , con un transporte aéreo de calidad y accesible para todos” lo anterior fue expresado por el propio Presidente del Consejo de Administración Roberto Alcántara, quien sabe cómo funciona el transporte.

Es un hecho, el modelo de negocio que maneja VivaAerobus, a mí en lo particular me parece de lo más inteligente e interesante. Con ellos puedes conectar prácticamente a donde quieras, sea vía aérea o terrestre, y esto lo vuelve muy atractivo, porque en un mismo lugar puedes adquirir tus boletos de avión y luego con ellos comprar los del camión que te llevarán a tu destino final.

En columnas anteriores he hablado de la franca competencia que mantienen las armadoras Boeing y Airbus, y cómo esta última ha tomado la delantera al desarrollar una aeronave sumamente eficiente. Gracias a los motores GTF de Pratt & Whitney (sí, los aviones pueden usar distintos modelos de motores, como los de General Electric o Rolls Royce) tendrá una considerable reducción del consumo de combustible, y reducción en el ruido producido por los motores hasta en un 50%; podemos decir que son muy silenciosos.

Además, la configuración de clase única (sin Primera Clase o Ejecutiva) de estas aeronaves les permitirá ofertar 240 asientos, lo que abre la posibilidad de darles a los pasajeros tarifas más competitivas, circunstancia de mucha consideración sobre todo para la gente que gusta de ahorrar en sus viajes.

El Director Comercial y responsable de Airbus también hizo declaraciones acerca de este compromiso con VivaAerobus: “El mercado mexicano del turismo está en plena recuperación, y VivaAerobus está en el centro de la acción. La insuperable rentabilidad del A321neo lo convierte en la elección perfecta para el modelo de ultra bajo coste de la aerolínea. Estamos encantados de nuestra historia de colaboración con la aerolínea desde 2013 y esperamos seguir participando en su trayectoria de crecimiento”

Con esto, no solo VivaAerobus crece como aerolínea sino que también cumple con los acuerdos internacionales que van encaminados a tener cero emisiones de CO2 para el año 2050. Sobre este tema el Director de la aerolínea comunicó:

“En VivaAerobus nuestra misión no es sólo ser siempre seguros, confiables y ofrecer los precios más bajos, sino también hacerlo siempre con consciencia del medio ambiente. Nuestro compromiso con El Futuro es Verde, nuestra cultura ambiental, nos ha llevado por el camino de la innovación y la tecnología de vanguardia. Este acuerdo es un importante paso en la continua reducción de nuestras emisiones de carbono.”

Ahora, me interesa mucho dejar bien claro que esto no significa para nada que los 90 aviones van a llegar mañana a engrosar las filas de la aerolínea; en la realidad no funciona así.

Como les dije, ahora ya no se adquieren las aeronaves, sino que se rentan, y el compromiso es el de arrendar aviones nuevos, recién salidos de fábrica, que se irán incorporando poco a poco. Y que muchos de los aviones nuevos irán en sustitución de los equipos “más viejos”, lo que le permite a la aerolínea seguir contando con una flota “joven”.

Esto por supuesto le concede a la línea aérea realizar una serie de ajustes en cuanto recuperemos como país la Categoría 1. Recordemos que tienen pendiente el tema de la alianza con la aerolínea norteamericana Allegiant -de la que hablé en una columna pasada- y que está por resolverse, pues con la degradación a Categoría 2, se impedía este tipo de alianzas comerciales.

He mencionado en reiteradas ocasiones que nuestro principal mercado, además del nacional, es por supuesto con los vecinos del norte, y esperamos que para la temporada alta de diciembre ya estén las aerolíneas listas y preparadas con la recuperación del mercado aeronáutico.

Cierro manifestando mi beneplácito en que las líneas aéreas mexicanas se fortalezcan. Eso sí, debemos trabajar todavía mucho con el tema de la atención al cliente , y la otra cara de la moneda: las falsas expectativas del pasaje sobre lo que debe de obtener al viajar con una aerolínea de bajo costo.

Independientemente de eso, no puedo más que decir: ¡Enhorabuena VivaAerobus!