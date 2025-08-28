Existen 125 países —incluyendo el Vaticano y Palestina—. Leí que menos del 20% tienen a una mujer al frente del poder ejecutivo . El porcentaje se incrementa un poco si se considera a las jefas de Estado sin responsabilidades ejecutivas.

En junio de este año, ONU Mujeres calculaba que 27 naciones tenían jefas de Estado o de gobierno. Tal dato llevó a esta entidad de las Naciones Unidas a pronosticar que la igualdad de género en las más altas esferas de decisión se logrará en unos 130 años.

ONU Mujeres destaca una verdad que en México hemos comprobado empíricamente: “La presencia de mujeres líderes en los procesos de toma de decisiones políticas mejora dichos procesos”.

Es decir, las mujeres gobiernan mejor que los hombres . La sociedad mexicana lo sabe, y por tal razón aprueba el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo anterior resulta clarísimo en la encuesta de MetricsMX publicada hoy 28 de agosto en SDPNoticias, que simple y sencillamente detalla las estadísticas del tracking diario ClaudiaMetrics.

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

Los escándalos de la prensa y las redes sociales sensacionalistas —algunos justificados por los excesos de militantes de Morena— le han hecho a la presidenta lo que el viento a Juárez.

76% de aprobación mata amarillismo periodístico .

Me pregunto si la gente no lee diarios, no escucha ni ve noticieros de radio y TV y no toma en serio a las redes sociales. O quizá las personas sí están atentas a la comentocracia de los medios y de las redes, pero no le cree cuando no debe creerle.

La encuesta afirma que las tres virtudes más importantes de Claudia son su honestidad, su inteligencia y su capacidad para gobernar. Frente a esto la prensa y las redes pierden. Ganarán cuando dejen de mentir y empiecen a decir la verdad.

Posdata: MetricsMx ha sido, ya en varios procesos electorales —inducido el presidencial de 2024—, una de las casas encuestadoras más precisas de nuestro país.