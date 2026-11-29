México, además de ser el país más libre y más alegre del mundo, es el más ocurrente, y lo demuestro con estos cinco ejemplos:

1) El barrio de Tepito se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Está conformado por varias calles y manzanas donde inicialmente vendían equipos eléctricos y electrónicos que conseguían de importación sin pagar impuestos, se les llamaba en conjunto: “fayuca”. Y estaba prohibida su venta, pero aun así vendían miles de equipos cada semana; desde grabadoras hasta cámaras de video y televisiones.

En esa época los policías que se llamaban judiciales, se encargaban de incautar dicha mercancía. Llegaban con los primeros vendedores a infraccionarlos, y ellos les chiflaban a todos los demás para que guardaran su mercancía antes de que llegaran a ellos dichos policías, de ahí la expresión: “si me agarran, te pito”, y así todo México conoce a esa zona como Tepito.

2) También en el centro de la Ciudad de México, en la calle de República de Perú, cerca de la “Arena Coliseo”, donde se practica la lucha libre hasta ahora, una señora preparaba un té los domingos por la mañana con alguna hierba tipo manzanilla o yerbabuena, y le adicionaba alcohol bebible, para que las personas que cursaban con síndrome de abstinencia por haber tomado en exceso bebidas alcohólicas una noche antes, se sintieran bien al tomarlo, como se dice en México: “para curarse la cruda”. Y como vendía el susodicho té en ocho centavos cada taza, a cada persona que se formaba para comprarlo se le llamó “teporocho”.

3) Cuando el cabello está muy enredado, sobre todo de una mujer, el peine puede desaparecer al introducirlo para peinarlo, pero al desenredar el pelo: “ya apareció el peine”, así se dice cuando se resuelve un problema o un desentendido.

4) Cada sábado de Semana Santa, o sábado de Gloria, en el centro de la Ciudad de México se acostumbraba a bañar con cubetas de agua a las personas que pasaban caminando, se gritaba antes de echarles el agua: “¡aguas!”, y se quedó como expresión muy mexicana para alertar de cualquier peligro a una o a varias personas.

5) En las minas de México, como las de Cananea, unos hombres se dedicaban a entrar a ellas con poca luz a colocar un bote en forma de cubo junto a algún minero cuando deseaba orinar, para recolectar el líquido y desecharlo afuera de las minas y que no se concentraran malos olores en ellas. A esos hombres se les llamaba “cuberos”, y como tenían que calcular con su vista dónde colocar el cubo para que el minero pueda orinar, se decía la frase: “a ojo de buen cubero”, que ya se utiliza en todo México para expresar que algo se realizó con cálculo no matemático.