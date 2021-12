3 años: de la esperanza al fracaso

El día de hoy se cumple la primera mitad del gobierno del compañero presidente y camarada Andrés y, aunque mantiene altos niveles de aceptación, llega con los más pobres resultados que cualquier otro presidente hubiese tenido.

Durante los 18 años que se mantuvo en campaña AMLO logró, con razón, sembrar la esperanza de que las cosas podrían estar mejor.

Basta hacer un poco de memoria, para recordar que calificó como un fracaso de los gobiernos anteriores el utilizar al Ejército para tareas civiles:

“No podemos, nosotros aceptar un Gobierno militarista además esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. En estos últimos 3 años se ha deteriorado mucho la imagen del Ejército porque los han lanzado a la calle a una aventura, es toda una estrategia fallida… hay que cuidar esa institución que es el Ejército que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles no podemos nosotros aceptar.”

AMLO