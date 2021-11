Enrique Krauze pide no ser insultado por insultar a AMLO

Enrique Krauze pidió a seguidores de la Cuarta Transformación que no lo insulten por ser crítico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque parece que el propio historiador no predica con el ejemplo porque muchos de sus “comentarios” son insultos disfrazados en contra del mandatario federal.

La noche del jueves, Enrique Krauze estuvo en el programa Latinus de Carlos Loret de Mola para presentar su nuevo libro: “Crítica al poder presidencial 1982-2021″. En la conversación, Krauze expresó su sincera preocupación ante la polarización y el odio que, según su opinión, se difunde día con día desde el gobierno de AMLO.

Para Krauze, el presidente ejerce y aumenta su poder a través de señalamientos y ataques contra sus adversarios, pero también con acoso hacia grupos que no entran en el debate político de oposición, como la UNAM, la comunidad científica y hasta la “clase media”.

La verdad es que la “polarización” que señala Enrique Krauze parece que sólo existe en Twitter o en las personas con las que se junta. Como bien reconoce el propio historiador, la popularidad del presidente AMLO se mantiene a buen nivel y no se ve que esa tendencia pueda cambiar para lo que resta de su gobierno.

Otra cosa es que existan grupos políticos o económicos que no estén conformes con el rumbo actual, y recurran a todas las estrategias posibles para proyectar un México de “buenos” contra “malos”.

Pero sin duda lo que más llamó la atención de la entrevista con Carlos Loret, fue la queja de Enrique Krauze ante los insultos que recibe en redes sociales por sus críticas al gobierno de AMLO.

El intelectual asegura que su confrontación al poder se ha expresado en todos los gobiernos desde Luis Echeverría y que jamás ha estado con la autoridad. No obstante, el escenario que vive ahora con los simpatizantes de la 4T es como nunca antes, pues los insultos son la moneda de cambio y mucho de esa animadversión es promovida desde “la mañanera” de Palacio Nacional.

“A mí, a diferencia del presidente y de los grandes actores de la polarización en México, no me gustan los insultos. En mis artículos, en mis tuits, no incurro en el insulto. Esto es preocupante, la continua descalificación a través del insulto. Esa es una pulsión autoritaria y autocrática, intolerante, abusiva, asimétrica. Él tiene 2 horas todas las mañanas para desplegarse a sus anchas.”

Enrique Krauze