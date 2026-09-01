Privilegian las circunstancias en el Estado de Sonora, a tres mujeres (Lorenia Valles, Célida López y María Dolores del Río) que, son formales aspirantes y que, además, son cercanas al gobernador Alfonso Durazo, pues han trabajado en su administración… y, de entre esas tres valiosas mujeres, hay una que ha repuntado en los últimos días y corre por la pista con cierta ventaja sobre el total de los competidores, de todas las ofertas políticas del Estado. Se trata de Lorenia Valles, senadora morenista por Sonora, hoy con licencia para participar en este proceso. Se advierte que, dentro del grupo de aspirantes a convertirse en abanderados morenistas, se encuentra la figura de Javier Lamarque Cano, junto a dos varones más, quien es el más cercano competidor de la senadora Valles por la nominación morenista.

Cuando los tiempos son propicios para renovar otro sexenio gubernamental en Sonora, Morena, definirá de entre seis aspirantes a quien será la persona que ocupe la llamada “Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” y, eventualmente la candidatura para las elecciones de 2027.

Sonora es un Estado con aproximadamente 2.3 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores (LNE); de entre ellos hay seis aspirantes a coordinadores anotados, tres de ellos mujeres y todas han sido funcionarias del gobierno del actual mandatario estatal Alfonso Durazo, por lo que forman parte de su equipo político.

De tal forma que participarán en esta multicitada y célebre ‘Encuesta por la Coordinación de la Cuarta Transformación’, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Javier Lamarque Cano, Célida Teresa López Cárdenas, Froylán Gámez Gamboa, Omar Francisco Del Valle Colosio y María Dolores del Río.

Según la convocatoria, suscrita y difundida por el partido en el gobierno, será la Comisión Nacional de Elecciones la que revisará los perfiles inscritos y aplicará encuestas para definir a quien encabezará la coordinación en la entidad… y con ello muy probablemente la nominación morenista a la Gubernatura en el 2027.

La persona que quede designada -virtualmente- será considerada como titular de la candidatura al Gobierno del Estado, aunque es una regla no escrita en Morena, como sí lo es en otros institutos políticos.

Cabe destacar sin embargo que, estando a pocos días de que Morena defina quién encabezará sus trabajos rumbo a la elección de 2027 en Sonora, la encuesta de la mayoría de las casas encuestadoras, coloca a la hoy senadora con licencia por Sonora, Lorenia Valles, en el primer lugar de las preferencias totales, es decir entre todos los aspirantes al máximo cargo político en Sonora, que se mencionan actualmente. Incluídos no solo los de Morena, PT y PVEM, sino del resto de los partidos.

El resultado de las encuestas en promedio, nos arroja una diferencia a favor de Valles Sampedro, de varios puntos porcentuales sobre su más cercano competidor, que es Antonio Astiazarán, del PAN.

Los diferentes sondeos -en promedio aproximado- practicados durante las últimas semanas, asigna a Valles 19% de la intención de voto, seguida por Javier Lamarque, con 17%. En la medición también aparecen Célida López, con 12%; María Dolores del Río, con 11%; Omar Francisco del Valle, con 6% y Froylán Gámez, con el 5%.

Además, se desprende de los diferentes sondeos, que el 19% de las personas consultadas señaló que no respalda a ninguno de los perfiles incluidos, mientras que un 11% respondió que no sabe o no contestó.

De tal suerte que se puede afirmar que la población sonorense está atenta y hasta expectante ya, de la atención sobre los distintos grupos que respaldan a los aspirantes, mientras avanza el proceso interno para establecer quién asumirá la coordinación de los trabajos políticos y territoriales de la coalición versus el candidato que surja de la oposición, donde Antonio Astiazarán figura como el más aventajado, salvo que entre al arreglo con Movimiento Ciudadano (M.C.) y con Luis Donaldo Colosio Riojas.

Así mismo, se observa de los diferentes sondeos que, en la preferencia por partidos, Morena representa aproximadamente el 38% de las respuestas. Le siguen el PAN, con 18%; Movimiento Ciudadano, con 12%; PRI, con 10%; PT, con 2%, y PVEM, con 1%. Esta última perspectiva la ofrece una encuesta de la casa de sondeos ‘Question Mark’, por encargo de Reporte Índigo.

La publicación de las encuestas ocurre en la antesala de la definición de las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación.

Y no obstante que se habría asegurado originalmente de manera extraoficial, que Morena daría a conocer el pasado sábado el nombre de quién ocupará esta posición en Sonora, hubo ya una especie de desmentido oficial: La dirigencia estatal del partido descartó los rumores que señalaban una definición a finales de este mes de agosto.

Morena informó que aún se encuentran concluyendo las asambleas informativas en los diferentes municipios de la entidad.

Habrá una especie de receso en los anuncios y actividades debido a la agenda nacional y al informe de gobierno de la presidencia de la República que será mañana y al Informe del gobernador Alfonso Durazo, que será el 13 de septiembre próximo; además, en Sonora se espera la visita de la doctora Claudia Sheinbaum, por lo cual se infiere que el pronunciamiento final, será hasta después del día 20 de los corrientes.

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Lorenia Iveth Valles Sampedro es senadora de Morena desde 2024 pero en 2021 fue nombrada como directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Gobierno del Estado, designada por Durazo.

Ella militó en el PRD y ganó dos elecciones a diputada federal. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores de Sonora y cuenta con una maestría en Democracia y Parlamento.

Preside en el Senado la Comisión de Minería.

Célida Teresa López Cárdenas

De orígen panista Célida Teresa López Cárdenas, fue diputada local de 2016 a 2018 por esa marca política que luego abandonó para irse a Morena.

Ya en ese partido, fue presidenta municipal de Hermosillo de 2018 a 2021, y en septiembre de 2021, Alfonso Durazo la nombró como secretaría de Turismo en su gabinete, titular de la Oficina del jefe del Ejecutivo del Estado de Sonora y actualmente es secretaria de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sonora, con licencia para participar en este proceso.

María Dolores del Río Sánchez

Es un cuadro que también busca la coordinación; es exalcaldesa de Hermosillo, abanderada por el PAN.

De 2021 a 2024 fue parte del gabinete del gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, donde se desempeñó como secretaria de Seguridad Pública.

Pero renunció en enero de 2024, en que buscó ser precandidata a la presidencia municipal de Hermosillo otra vez, aventura aquella en la que sucumbió ante el PRI y PAN con Antonio Astiazarán abanderándolos.

Luego de eso fue designada como Contralora General del Estado de Sonora, otro cargo de las confianzas de Durazo.

De las tres damas que buscan el cargo, es la de mayor edad.

Javier Lamarque Cano

Los varones que pretenden la Coordinación para luego obtener la candidatura morenista al gobierno, son:

Javier Lamarque Cano, exdiputado federal y excandidato al gobierno del Estado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que renunció en 2013 para irse a formar Morena.

Es presidente municipal de Cajeme (Ciudad Obregón), cargo que ha ocupado en tres ocasiones: en los trienios 1997- 2000; veinte años después regresó, para el periodo 2021 a 2024 y fue reelecto para el período 2024-2027, pero actualmente pidió licencia temporal por tres meses.

Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez

Astiazarán es la carta fuerte del ‘conservadurismo’ sonorense (PAN). Es un abogado egresado de la Universidad de Hermosillo y con estudios de Maestría en Teoría Política en la Universidad de Essex, en Inglaterra; que, no es oriundo de Hermosillo, la ciudad de la cual es alcalde actualmente, sino que nació en Guaymas, Sonora, puerto del que también ya fue alcalde en el trienio 2006-2009.

Vive un ‘tórrido romance’ con la burocracia, pues no ha querido ejercer su profesión desde hace cerca de treinta años, en que ha deambulado sin rubor alguno de un cargo a otro como: diputado federal (en dos ocasiones), secretario de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, presidente municipal de Guaymas, presidente municipal de Hermosillo, (cargo actual), Coordinador y jefe de Oficina de Sedesol en el Estado, entre otras responsabilidades. Siempre ha mostrado preocupación por los temas ambientales y de uso racional de la energía. Ha impulsado notables proyectos como el de ‘Energía Sonora’, que resultó exitoso en el impulso al uso de energías renovables.

Omar Francisco Del Valle Colosio

Aspirante también es Omar Francisco Del Valle Colosio, exdirigente del Partido Verde (PVEM) y hoy diputado plurinominal en el Congreso del Estado, mismo que presidió.

Es hijo de una hermana de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Fue secretario de Hacienda y secretario de Infraestructrura en la administración actual de Alfonso Durazo.

Froylan Gámez Gamboa

Froylan Gámez Gamboa, postulado por el Partido del Trabajo (PT), es economista y funge como secretario de Educación y Cultura en el gobierno de Durazo.

Fue director del ISSSTESON y fue candidato a senador por el PT en fórmula con Célida López… y antes, se desempeñó como funcionario federal en el a Cancillería mexicana. Tanto Froylán Gámez como Omar del Valle, de no ser seleccionados para la candidatura al Gobierno del Estado, son mencionados como prospectos para figurar como candidatos a alcaldes de Hermosillo o para otras posiciones; lo mismo ocurre con los demás que aspiran a la nominación; lo cual indica que algo habrá para todos y para todas.

Según la convocatoria de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles inscritos y aplicará encuestas para definir a quien encabezará la coordinación en la entidad.

El caso de Luis Donaldo Colosio Riojas

Y está también siendo manejado para esta ocasión, el nombre de Luis Donaldo Colosio Riojas. Hijo del desaparecido e inolvidable Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Joven senador de valía y de excelente conectividad con la juventud mexicana.

Además de poseer un nombre de tan gratos recuerdos, pero que está llamado a crecer nacionalmente de cara al 2030 y al 2036, si las circunstancias y su decisión personal se conjugan sin contratiempo, lo llevarán a buscar la Presidencia de la República.

Luis Donaldo Colosio Riojas nació en la CDMX

Aunque su padre lo registró en Magdalena de Kino, Sonora, como si allá hubiera nacido, pero existe constancia del ahora ‘Hospital Ángeles del Pedregal’ (antes Hospital Humana) que expidió constancia confirmando el nacimiento del niño Colosio en la capital del país, lo cual perfila que si el senador por Nuevo León insistiera en buscar la gubernatura de Sonora, la tierra donde nació su padre, por lo menos entraría en una controversia jurídica al poseer un acta de nacimiento de Sonora, lo cual pondría a salvo sus derechos políticos para la pretensión política, pero se enfrentará al documento expedido por el ahora ‘Hospital Ángeles’ y que evidencia el lugar y el día de su nacimiento.

El joven Luis Donaldo merece las oportunidades políticas a las que aspira, porque también aspira a la Presidencia de la República, pero el tema es, que casi la totalidad de su vida la ha desarrollado en Nuevo León, lugar a donde estudió la educación primaria, secundaria, preparatoria, profesional y posgrado. Allá mismo montó su despacho de abogado, fue diputado local, presidente municipal de Monterrey y ahora, senador por minoría. Su domicilio y credencial de electoral son de Nuevo León y no conoce el Estado de Sonora, fuera de la ruta de Magdalena a Hermosillo. Luego entonces ¿Para qué exponerse a aspirar a una gubernatura donde tiene más posibilidades de perder que de ganar?

¿Acaso está siendo presionado y alentado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García? O ¿Por el dirigente formal de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez o por el líder fundador de ese partido, Dante Delgado Rannauro?

Ya que para MC lo más importante en estos tiempos, es sumar más votos para consolidar su presencia nacional.

Otra consideración, en el caso de Sonora, es que este período gubernamental es de solamente tres años y si en el poco probable caso de que Luis Donaldo pudiera triunfar en las elecciones del 2027, tendría que solicitar licencia un año antes y solamente sería gobernador por dos años, lo cual le impediría trascender como un gobernador de realizaciones notables. Por supuesto, que el joven retoño de LDCM tiene su encanto personal, su prestigio, su popularidad y una aceptación relativa, cuya presencia en el proceso electoral, obviamente que ‘metería ruido’ al resto de los aspirantes, tanto de Morena y sus aliados, como del PRI y el PAN, pero con todo y el poderoso nombre que posee, la circunstancia actual no le garantiza la victoria… y la eventual derrota le arruinaría su carrera política rumbo al 2030 y al 2036 pues, añadiría una segunda derrota en su carrera después de haber perdido el Senado de la República por mayoría. Y una candidatura al Gobierno de un Estado no es de poca monta.

Lo más aconsejable para Luis Donaldo Colosio Riojas es, que evalúe a profundidad y con sabiduría sus posibilidades reales en el futuro inmediato y en el mediato, para que prosiga en su camino de ascenso y a nivel nacional, hacia su aspiración mayor, que es la Presidencia de la República, pues sería muy triste que por una ambición inmediatista o por “calentura política”, sufriese una caída estruendosa y peligrosa, de frente a lo que puede ser un brillante futuro.

Se sabe que amigos adultos cercanos, le han hablado con sinceridad, aunque se sabe también que Luis Donaldo sigue considerando su aspiración al Gobierno de Sonora y, ha denostado y despreciado de manera grosera la información publicada en el periódico Excélsior, donde se puntualiza que el primogénito de Colosio Murrieta, nació el 31 de julio de 1985, a las 19:35 horas, en el entonces ‘Hospital Humana’ de la CDMX, con base en el certificado y registro de nacimiento firmado por el doctor Silvestre Frenk Mora, quien certificó el nacimiento en la Unidad de Tococirugía y Cuidados Neonatales del citado hospital capitalino, que atendió a Diana Laura Riojas, durante la labor de parto.

Así las cosas, en Sonora lo más probable es que si Morena opta por una candidata, será Lorenia Valles Sampedro, la abanderada del partido color guinda y sus aliados.

Y si es hombre, el candidato será Javier Lamarque; y por el PAN, que podrá aliarse nuevamente con el PRI, indudablemente que el candidato será Antonio Astiazarán y esperemos lo que vaya a pasar con MC y con Luis Donaldo Colosio Riojas.

Los demás mencionados serán considerados para otras posiciones político electorales.

Héctor Calderón Hallal

@Pequenialdo; @CalderonHallal1