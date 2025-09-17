Te decimos cómo acceder a ViX Música para ver conciertos, festivales y ganar premios exclusivos para suscriptores.
TelevisaUnivisión lanzó ViX Música, se trata de una sección dentro de su plataforma de streaming que da acceso a contenido de música latina.
¿Como acceder a ViX Música? Paso a paso para suscriptores
Es bastante sencillo ingresar a ViX Música para disfrutar de todo el contenido que tiene la plataforma. Este es el paso a paso:
- Abre tu app de ViX
- Dirígete al menú lateral de tu pantalla
- Busca la sección “Música” y dale clic
- Espera a que se habrá ViX Música y disfruta
Listo, de esa manera podrás ver lo mejor de los conciertos de tus artistas favoritos.
Además de festivales y hasta contenidos exclusivos, como entrevistas en donde conocerás el lado más íntimo de los cantantes y bandas de música latina.
La ceremonias de premios también estarán disponibles para suscriptores de ViX.
Igualmente, en ViX Música habrá el siguiente contenido musical:
- Music News
- Artist of the Month
- GRL PWR enfocado en artistas femeninas
- Hype con Calle 24, Girl Ultra y Ryan Castro
- New Music Picks
- Documentales
- BMF: Que Tranza
- Uforia Music
- El Flow: El After
- ViX Música: All Access
De igual manera, puedes revivir la música de Rebelde en caso que seas fanático de la telenovela que marcó a toda una generación.
Cabe señalar que la sección de ViX Música, ya está disponible para Estados Unidos y México.
El objetivo de ViX es acercar la música latina a las audiencias de su plataforma de streaming.
Estos son los próximos eventos de ViX Música
Los próximos eventos y conciertos que podrás disfrutar de ViX Música son estos:
- Yuridia en Concierto: 20 de septiembre
- BMF Fest: 21 de septiembre
- Premios Juventud: 25 de septiembre
- Global Citizen Festival: 27 de septiembre
- Fuerza Regida en Concierto: 4 de octubre
- iHeartRadio Fiesta Latina: 25 de octubre
- Latin GRAMMYs: 13 de noviembre