Te decimos cómo acceder a ViX Música para ver conciertos, festivales y ganar premios exclusivos para suscriptores.

TelevisaUnivisión lanzó ViX Música, se trata de una sección dentro de su plataforma de streaming que da acceso a contenido de música latina.

¿Como acceder a ViX Música? Paso a paso para suscriptores

Es bastante sencillo ingresar a ViX Música para disfrutar de todo el contenido que tiene la plataforma. Este es el paso a paso:

Abre tu app de ViX

Dirígete al menú lateral de tu pantalla

Busca la sección “Música” y dale clic

Espera a que se habrá ViX Música y disfruta

ViX Música (ViX)

Listo, de esa manera podrás ver lo mejor de los conciertos de tus artistas favoritos.

Además de festivales y hasta contenidos exclusivos, como entrevistas en donde conocerás el lado más íntimo de los cantantes y bandas de música latina.

La ceremonias de premios también estarán disponibles para suscriptores de ViX.

Igualmente, en ViX Música habrá el siguiente contenido musical:

Music News

Artist of the Month

GRL PWR enfocado en artistas femeninas

Hype con Calle 24, Girl Ultra y Ryan Castro

New Music Picks

Documentales

BMF: Que Tranza

Uforia Music

El Flow: El After

ViX Música: All Access

De igual manera, puedes revivir la música de Rebelde en caso que seas fanático de la telenovela que marcó a toda una generación.

Cabe señalar que la sección de ViX Música, ya está disponible para Estados Unidos y México.

El objetivo de ViX es acercar la música latina a las audiencias de su plataforma de streaming.

ViX (Unsplash)

Estos son los próximos eventos de ViX Música

Los próximos eventos y conciertos que podrás disfrutar de ViX Música son estos:

Yuridia en Concierto: 20 de septiembre

BMF Fest: 21 de septiembre

Premios Juventud: 25 de septiembre

Global Citizen Festival: 27 de septiembre

Fuerza Regida en Concierto: 4 de octubre

iHeartRadio Fiesta Latina: 25 de octubre

Latin GRAMMYs: 13 de noviembre