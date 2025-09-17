Te decimos cómo acceder a ViX Música para ver conciertos, festivales y ganar premios exclusivos para suscriptores.

TelevisaUnivisión lanzó ViX Música, se trata de una sección dentro de su plataforma de streaming que da acceso a contenido de música latina.

¿Como acceder a ViX Música? Paso a paso para suscriptores

Es bastante sencillo ingresar a ViX Música para disfrutar de todo el contenido que tiene la plataforma. Este es el paso a paso:

  • Abre tu app de ViX
  • Dirígete al menú lateral de tu pantalla
  • Busca la sección “Música” y dale clic
  • Espera a que se habrá ViX Música y disfruta
ViX Música
ViX Música (ViX)

Listo, de esa manera podrás ver lo mejor de los conciertos de tus artistas favoritos.

Además de festivales y hasta contenidos exclusivos, como entrevistas en donde conocerás el lado más íntimo de los cantantes y bandas de música latina.

La ceremonias de premios también estarán disponibles para suscriptores de ViX.

Igualmente, en ViX Música habrá el siguiente contenido musical:

  • Music News
  • Artist of the Month
  • GRL PWR enfocado en artistas femeninas
  • Hype con Calle 24, Girl Ultra y Ryan Castro
  • New Music Picks
  • Documentales
  • BMF: Que Tranza
  • Uforia Music
  • El Flow: El After
  • ViX Música: All Access

De igual manera, puedes revivir la música de Rebelde en caso que seas fanático de la telenovela que marcó a toda una generación.

Cabe señalar que la sección de ViX Música, ya está disponible para Estados Unidos y México.

El objetivo de ViX es acercar la música latina a las audiencias de su plataforma de streaming.

ViX
ViX (Unsplash)

Estos son los próximos eventos de ViX Música

Los próximos eventos y conciertos que podrás disfrutar de ViX Música son estos:

  • Yuridia en Concierto: 20 de septiembre
  • BMF Fest: 21 de septiembre
  • Premios Juventud: 25 de septiembre
  • Global Citizen Festival: 27 de septiembre
  • Fuerza Regida en Concierto: 4 de octubre
  • iHeartRadio Fiesta Latina: 25 de octubre
  • Latin GRAMMYs: 13 de noviembre
Yuridia
Yuridia (Instagram| @yuritaflowers)