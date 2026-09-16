SuKarne, principal empresa comercializadora de carne en México, analiza la posibilidad de llegar la bolsa mientras recibe asesoría por parte de Rabobank y BBVA.

A través de un comunicado, SuKarne manifestó que ambas instituciones de renombre llevan a cabo la valoración estratégica de sus opciones financieras.

SuKarne no descarta recibir inversión externa y salir a la bolsa con asesoría de Rabobank y BBVA

SuKarne manifestó que de la mano de Rabobank y BBVA, contempla evaluar formalmente la incorporación de nuevos inversionistas externos y explorar su eventual entrada al mercado bursátil.

Además, la participación de entidades de gran alcance otorga solidez técnica a esta evaluación en la estructura patrimonial de la compañía

De acuerdo con SuKarne, el proyecto integral de salir a la bolsa se apoya firmemente en su alcance global, contando actualmente con presencia comercial directa en 12 países.

En el ámbito internacional, SuKarne se ubica como el tercer engordador de ganado bovino a nivel mundial y el quinto proveedor en Norteamérica.

SuKarne analiza llegar a la bolsa mientras Rabobank y BBVA asesoran a la empresa (@SuKarne)

Con este avance institucional, SuKarne busca afianzar su liderazgo operativo y consolidar una estructura de capital de largo plazo que potencie su desarrollo comercial.

La intensión sería atraer al menos 2 mil millones de dólares que sirvan para robustecer las actividades de la marca mexicana.

SuKarne indicó que el análisis de opciones bursátiles junto a asesores como Rabobank y BBVA reafirma el compromiso de la empresa por mantener altos estándares en el sector agroalimentario.