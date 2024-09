Esta semana tenemos más de 150 MILLONES DE PESOS repartidos en nuestros diferentes sorteos, #SorteoMayor No. 3943, #SorteoSuperior No. 2821 y #SorteoZodiacoEspecial No. 1675. 🤩

¿Qué harías con todo ese dinero? ¡Cuéntanos en los comentarios! 💬👇

Consigue tus cachitos en… pic.twitter.com/WP0xFyEcTl