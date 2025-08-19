Hoy martes 19 de agosto se juega el Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional, y aquí te daremos a conocer los resultados de los números ganadores.

Este Sorteo Mayor 3983 es en celebración del 60 aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo y se realizará en el Salón de Sorteos del Edificio Édison de la Lotería Nacional.

El Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional empieza en punto de las 20:00 horas y podrás ver la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

A continuación te brindamos información de interés en torno a este Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional.

Estos son los ganadores del Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional

Los resultados del Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional con los números ganadores de los premios principales los encontrarás aquí:

El ganador del premio mayor de 21 millones de pesos es:

PENDIENTE

El ganador de 2 millones 550 mil pesos es:

PENDIENTE

El ganador de 900 mil pesos es:

PENDIENTE

Los cuatro ganadores de 240 mil pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

Los cinco ganadores de 120 mil pesos son:

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

¿Dónde puedo consultar la lista de resultados del Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional?

En cuanto se revelen los resultados de los premios principales del Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional, en esta nota enlistaremos los números ganadores.

Para este Sorteo Mayor 3983 se otorgarán 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18 mil 760 premios.

De manera que la lista completa de resultados del Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional podrás consultarla mañana, 20 de agosto, de las siguientes maneras:

a través de las redes sociales de la Lotería Nacional

en la página de la Lista de Premios

mediante el verificador de cachitos en este enlace

En caso de que resultes ganador de algún premio, ten en cuenta que sólo contarás con 60 días naturales posteriores al evento para reclamarlo.

¿Cómo participar en el Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional?

Aún tienes tiempo para participar en el Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional, pues tendrás hasta las 17:50 horas de hoy, 19 de agosto, para adquirir tus cachitos.

Estos puedes comprarlos de manera electrónica en la página web alegrialoteria.com o bien, en algún expendio de cachitos de la Lotería Nacional cercano a tu domicilio.

El Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional se jugará en tres series y participarán 60 mil billetes numerados del 00001 al 60000.

El costo de las series y cachitos para este Sorteo Mayor 3983 son los siguientes:

un cachito tiene un costo de 30 pesos

una serie (20 cachitos) tiene un costo de 600 pesos

tres series (60 cachitos) tiene un costo de 1 mil 800 pesos

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional?

Para este Sorteo Mayor 3983 hay en juego un premio mayor de 21 millones de pesos para quien haya adquirido las tres series.

En caso de haber adquirido una serie, el premio máximo es de 7 millones de pesos, mientras que por un sólo cachito se pueden ganar hasta 350 mil pesos.

En el Sorteo Mayor 3983 de la Lotería Nacional 1 de cada 3 gana, y otros premios que puedes llevarte son:

premios directos: números que cantan los niños gritones

premios por aproximación: números cercanos a los números que ganaron premios principales

premios por terminación: números cuyas últimas 4, 3 o 2 cifras son iguales a los números que ganaron los dos premios principales

reintegros: números cuya última cifra es igual a la de los números que ganaron los dos premios principales