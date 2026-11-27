En México, comprar un Ferrari tendrá nuevas restricciones, ya que la marca dejará de aceptar grandes pagos en efectivo para prevenir el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Esta medida no solo afectará a Ferrari, sino que también se aplicará a otras adquisiciones de alto valor, como inmuebles, vehículos y joyas, estableciendo límites para los pagos en efectivo.

Ferrari (Ferrari )

¿Cuáles son los montos máximos para pagar en efectivo inmuebles, vehículos y joyas en México?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece restricciones al adquirir ciertos bienes o servicios.

Los montos límite para el uso de efectivo y metales preciosos son los siguientes:

Inmuebles: Hasta 941 mil 412.75 pesos

Vehículos: 376 mil 565.10 pesos

Joyas, relojes y obras de arte: 376 mil 565.10 pesos

Juegos de apuesta y sorteos: 376 mil 565.10 pesos

Servicios de blindaje: 376 mil 565.10 pesos

Acciones y partes sociales: 376 mil 565.10 pesos

Arrendamiento de inmuebles y vehículos: 376 mil 565.10 pesos

Consignación de pagos: 376 mil 565.10 pesos

montos límite para pagar en efectivo (Captura de pantalla )

¿Por qué limitarán el uso de efectivo en inmuebles y Ferrari México?

La compra de vehículos de lujo como los Ferrari ya no podrá realizarse con grandes cantidades de efectivo debido a las restricciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Esta medida busca fomentar la transparencia en las transacciones de alto valor y garantizar que los compradores cumplan con los procedimientos legales establecidos por las autoridades financieras.