Detrás de Sushi Roll está Luis Guzmán Jaimes, socio fundador y director de Administración y Finanzas del restaurante comida oriental con fuerte presencia en México, Estados Unidos y América Latina.

Tras la muerte de Jorge Atala Guzmán, el nombre de Luis Guzmán Jaimes despertó interés en el sector financiero.

¿Quién es Luis Guzmán Jaimes? Socio fundador de Sushi Roll

Luis Guzmán Jaimes es un empresario mexicano. En 1996 fundó junto a su fallecido socio Jorge Atala Guzmán, la cadena de comida japonesa Grupo Sushi Roll.

Luis Guzmán Jaimes y Jorge Atala Guzmán (Especial)

Antes de fundar el restaurante, comenzó su camino profesional junto a su socio en el sector textil.

Debido a una fuerte crisis en ese sector, ambos decidieron diversificarse y fundaron Sushi Roll en en la Ciudad de México.

Hasta 2025, la cadena contaba con 109 sucursales en 15 estados de la República Mexicana.

¿Qué edad tiene Luis Guzmán Jaimes? Socio fundador de Sushi Roll

Luis Guzmán nació el 25 de agosto de 1962, por lo que actualmente tiene 63 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luis Guzmán Jaimes?

Luis Guzmán mantiene su vida familiar y personal en privado, por lo que se desconoce esta información.

¿Cuántos hijos tiene Luis Guzmán Jaimes?

Se desconoce esta información sobre Luis Guzmán, quien mantiene su vida privada en bajo perfil.

¿Qué estudió Luis Guzmán Jaimes? Socio fundador de Sushi Roll

A lo largo de 30 años, Luis Guzmán se ha especializado en el sector restaurantero.

No está claro si el empresario cuenta con estudios formales de Administración de Empresas, Gastronomía o Dirección de Restaurantes.

¿En qué ha trabajado Luis Guzmán Jaimes?

Luis Guzmán trabajó en la industria textil antes de fundar y administrar Sushi Roll. A la fecha, es Director de Administración y Finanzas de la cadena de restaurantes.

Ha participado en entrevistas y programas de negocios como Entre Empresarios en El Heraldo Televisión.