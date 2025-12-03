Vianey de la Mora García renunció a la dirección general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, por lo que hoy su nombre acapara titulares.

Su renuncia se da a diez meses de haber asumido el cargo y pese a ser la primera mujer en asumir la dirección de la AMF, desde su creación.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos detalles sobre Vianey de la Mora García.

¿Quién es Vianey de la Mora García?

Vianey de la Mora García es una reconocida líder en el sector de infraestructura y ferroviario.

Se convirtió en la primera mujer en asumir la Dirección General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, puesto que al que renunció por razones desconocidas.

Su renuncia al puesto que ocupó a lo largo de diez meses la hizo pública a través de su perfil en LinkedIn, el 2 de diciembre de 2025.

Vianey de la Mora, primera mujer en asumir la dirección de la AMF (Movilidad3 / Facebook)

¿Qué edad tiene Vianey de la Mora García?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Vianey de la Mora García y, por tanto, su edad.

¿Quién es el esposo de Vianey de la Mora García?

Se desconoce el estado civil de Vianey de la Mora García.

¿Qué signo zodiacal es Vianey de la Mora García?

Se desconoce el signo zodiacal de Vianey de la Mora García.

¿Cuántos hijos tiene Vianey de la Mora García?

No se sabe si Vianey de la Mora García tiene descendencia.

¿Qué estudió Vianey de la Mora García?

Vianey de la Mora García es arquitecta de profesión, se tituló en la Universidad Intercontinental. Tiene una maestría en Dirección de Proyectos, por la Universidad Tecnológica de México.

¿En qué ha trabajado Vianey de la Mora García?

Vianey de la Mora García fue directora general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles a lo largo de diez meses, ocupó el cargo tras la salida de Iker de Luisa.

Fue directora General de Regulación Ferroviaria de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) a lo largo de un año cuatro meses entre 2019 y 2021.

Se desempeñó como gerente de Proyectos de Transporte en Cal y Mayor y Asociados.

Fungió Ingeniero de Control de Proyecto en Grupo México.

Colaboró con grandes empresas como Siemens y Autónomo.

Vianey de la Mora fue la primera mujer en asumir la dirección del AMF (Concamin Industria Confederada / Facebook)

Vianey de la Mora García Vianey de la Mora García renuncia a la dirección de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles

Vianey de la Mora García se dice orgullosa de haber liderado, consolidado y colaborado en el crecimiento de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, a lo largo de 10 meses.

Mediante un comunicado, la arquitecta anunció su salida así como agradeció al Consejo de la AMF y a las personas que trabajarán a su lado para alcanzar sus ideales.

“Mi agradecimiento al Consejo de la AMF y a todas las personas con quienes compartí esta etapa. Su talento y colaboración fueron clave para avanzar” Vianey de la Mora García

Finalmente, sin revelar el motivo de su renuncia, recordó sus logros dentro de AMF:

En menos de un año incrementó al 106% el número de socios

Fortaleció la representatividad del sector

Consolidó a la AMF como un referente técnico y estratégico

Alcanzó récords históricos de asistencia en ExpoRail y en Seminarios Bimestrales

Publicó el primer Directorio de Proveedores