A diez meses de estar al frente de la dirección general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, Vianey de la Mora renuncia al puesto.

“Hoy cierro una etapa que marcó mi vida profesional. Concluyo mi ciclo como Directora General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF)” Vianey de la Mora

A través de redes sociales, Vianey de la Mora anuncia su salida de la AMF, organización que tradicionalmente está liderada por hombres.

Vianey de la Mora fue la primera mujer en ocupar la dirección de la AMF

Este 2025, Vianey de la Mora se convirtió en la primera mujer en ocupar la Dirección General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.

Por lo que Vianey de la Mora se dice orgullosa de haber liderado, consolidado y hacer crecer tanto la organización como al sector ferroviario, el cual tradicionalmente está liderado por hombres.

“Como mujer liderando un sector tradicionalmente masculino, confirmo que el liderazgo femenino transforma, abre espacios y genera resultados medibles. Cada desafío trajo una lección y cada logro una motivación para seguir construyendo” Vianey de la Mora

Vianey de la Mora, primera mujer en asumir la dirección de la AMF (Movilidad3 / Facebook)

Por lo que orgullosa, recuerda sus logros dentro de la organización:

En menos de un año incrementó al 106% el número de socios

Fortaleció la representatividad del sector

Consolidó a la AMF como un referente técnico y estratégico

Alcanzó récords históricos de asistencia en ExpoRail y en Seminarios Bimestrales

Publicó el primer Directorio de Proveedores

Vianey de la Mora no reveló el motivo de su renuncia en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles

En su escrito, Vianey de la Mora no revela el motivo de haber renunciado a la Dirección General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, puesto que asumió tras la salida de Iker de Luisa.

Tras agradecer al Consejo de la AMF, así como a las personas con las que trabajó y alcanzó sus ideales en la organización, Vianey de la Mora se dice lista para lo que sigue.

Sin especificar si continuará dentro del sector ferroviario, se compromete a mantener la misma energía, visión y compromiso.