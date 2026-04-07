El nombre de Diego Alberto Díaz Robles, consultor fiscal y empresario en GPTW, se volvió viral en redes sociales luego de que varios usuarios lo acusaran de someter a sus empleados a ejercicios intensos.

Esto, porque Diego Alberto Díaz Robles exige a sus empleados grabarse mientras hacen 50 burpees, para luego compartir los videos en el grupo de WhatsApp de la empresa, como una suerte de disciplina laboral.

¿Quién es Diego Alberto Díaz Robles?

Diego Alberto Díaz Robles es un empresario mexicano enfocado en el ámbito fiscal y financiero, quien recientemente fue blanco de críticas luego de que una usuaria en TikTok denunciara prácticas de su empresa.

Según páginas afines a Diego Alberto Díaz Robles, el empresario ha concentrado su trabajo de asesoría a empresas que operan en México y Estados Unidos, para las cuales diseña esquemas legales y financieros.

Con más de 744 mil seguidores en TikTok, es fundador de Díaz Lara Contabilidad, ganador del Premio Patria 2025 y fue incluido en la lista de los 100 personajes más influyentes de LATAM.

¿Cuántos años tiene Diego Alberto Díaz Robles?

Aunque se sabe que es un empresario joven, no hay información pública que confirme la edad de Diego Alberto Díaz Robles.

¿Diego Alberto Díaz Robles tiene esposa e hijos?

Diego Alberto Díaz Robles mantiene una vida activa en redes sociales; sin embargo, pocas veces habla de su vida personal, centrándose únicamente en lo profesional.

Por lo anterior, no se conoce la vida sentimental ni familiar de Diego Alberto Díaz Robles.

Diego Alberto Díaz Robles (Especial)

¿Qué estudió Diego Alberto Díaz Robles?

El perfil oficial de Diego Alberto Díaz Robles sostiene que el empresario cuenta con una formación académica como Licenciado en Contaduría y Finanzas, complementada con:

Especializaciones en derecho corporativo

Especializaciones fiscales y estrategia fiscal

¿En qué ha trabajado Diego Alberto Díaz Robles?

Según la información pública, Diego Alberto Díaz Robles trabaja principalmente como consultor fiscal y empresario, además de tener presencia como creador de contenido en redes sociales.

Además, Diego Alberto Díaz Robles fue autor de tres obras centradas en el ámbito tributario:

“Los 7 secretos que el SAT no quiere que conozcas” “7 secretos de un fiscalista” “7 claves para cobrar a tu empresa”

También ha participado como entrenador de aprendizaje acelerado y facilitador en temas de educación financiera, incluyendo actividades relacionadas con Cashflow.

Tunden a Diego Alberto Díaz Robles por pedir a sus empleados que se graben haciendo burpees

Diego Alberto Díaz Robles, consultor fiscal y empresario, se volvió tendencia luego de que usuarios en redes sociales lo acusaran de abusos por pedir a sus empleados que se graben realizando 50 burpees antes de iniciar su jornada.

La crítica surgió a partir de testimonios y comentarios que circularon en TikTok e Instagram, donde internautas señalaron que esta práctica es más coercitiva que un asunto de desempeño laboral.

Las reacciones no tardaron en llegar: mientras algunos usuarios cuestionaron la legalidad la Ley Federal del Trabajo y ética de imponer rutinas físicas obligatorias en un entorno laboral, otros defendieron al empresario por pedir “disciplina”.

En respuesta, el propio Diego Alberto Díaz Robles se defendió de las críticas y reiteró que las burpees son solo el inicio de la exigencia y parte de la cultura de GPTW.