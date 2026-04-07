Diego Alberto Díaz Robles, empresario mexicano dueño de GPTW, ha generado polémica por exigir a sus empleados realizar 50 burpees diarios antes de las 6:30 de la mañana como parte de la disciplina laboral.

Mientras algunos opinaron que esta exigencia fomenta hábitos saludables, otros acusaron a Diego Alberto Díaz Robles de irrespetar el tiempo de sus empleados e incluso de violar la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Cabe destacar que burpee es un ejercicio que combina una plancha y un salto en un solo movimiento; debido a su dificultad, solo personas con buena técnica y fuerza suficiente podrían hacer 50 sin lesionarse.

Diego Alberto Díaz Robles se defiende por obligar a sus empleados a hacer 50 burpees diarios

En respuesta a las críticas, el empresario Diego Alberto Díaz Robles admitió que busca aprovechar al máximo a sus empleados, pero aclarando que se refiere a “potenciar” sus capacidades y talentos.

“Pero esto nunca se ha tratado de hacer cosas bonitas, cómodas o populares. Se trata de disciplina, hábitos, carácter y de aprender a hacer lo que te cuesta, porque justo ahí es donde empiezas a crecer” Diego Alberto Díaz Robles

Según Diego Alberto Díaz Robles, más que una exigencia física, hacer 50 burpees es cuestión de “mentalidad” ya que, si una persona no puede hacerlos, difícilmente podría seguir el ritmo en la empresa GPTW .

A pesar de su explicación, los usuarios en redes sociales insistieron en que una empresa seria no debería ocupar el tiempo de sus empleados sin remuneración, y menos aún para actividades ajenas al trabajo, como grabarse haciendo burpees.

Usuaria exhibió abusos en la empresa de Diego Alberto Díaz Robles

Una usuaria en redes sociales causó polémica al compartir un testimonio que evidenciaría abusos por parte de la empresa de Diego Alberto Díaz Robles, donde se exigían 50 burpees diarios antes de las 6:30 de la mañana.

Estos ejercicios debían grabarse y enviarse al grupo de WhatsApp de la empresa, lo que abrió un debate sobre los límites entre la motivación corporativa y prácticas que podrían percibirse como coercitivas.

En respuesta, el propio Diego Alberto Díaz Robles invitó a la joven a unirse y le reiteró que las burpees son solo el inicio de la exigencia y parte de la cultura de GPTW.