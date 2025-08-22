Miguel Carlos Barragán Villarreal, empresario regiomontano y uno de los fundadores de Bebidas Mundiales (ARCA Continental), murió a los 93 años por causas naturales este jueves 21 de agosto de 2025.

La noticia fue dada a conocer por familiares y páginas del sector empresarial, quienes lamentaron la muerte del empresario y visionario: “Impulsó el desarrollo económico e industrial de Nuevo León”, recordaron.

Miguel Carlos Barragán Villarreal fue reconocido como un referente del empresariado regiomontano, pues su visión contribuyó a consolidar una de las compañías más importantes de bebidas en América Latina.

Miguel Carlos Barragán Villarreal murió a los 93 años (Redes sociales)

¿Quién era Miguel Carlos Barragán Villarreal?

Miguel Carlos Barragán Villarreal fue un empresario y benefactor, condecorado por la Universidad con la Medalla Alfonso Reyes y el Doctorado Honoris Causa.

Hijo de Don Manuel L. Barragán Escamilla y de María de Jesús Villarreal de Barragán, desde muy temprana edad se incorporó a la empresa familiar Bebidas Mundiales, SA, donde ocupó la dirección administrativa.

A Miguel Carlos Barragán Villarreal se le recuerda por sus contribuciones a la Universidad Autónoma de Nuevo León, siendo uno de los principales benefactores de la Máxima Casa de Estudios.

¿Cuál era la edad de Miguel Carlos Barragán Villarreal?

Miguel Carlos Barragán Villarreal nació el 22 de marzo de 1932, por lo que tenía 93 años al momento de su muerte.

¿Cuál era el signo zodiacal de Miguel Carlos Barragán Villarreal?

Debido a que Miguel Carlos Barragán Villarreal nació el 22 de marzo, el signo zodiacal que le corresponde es el de Aries.

Los Aries son personas enérgicas, valientes y entusiastas, con una gran necesidad de tomar la iniciativa y liderar.

¿Miguel Carlos Barragán Villarreal tenía esposa?

Ana María Lozano fue la esposa de Miguel Carlos Barragán Villarreal.

¿Miguel Carlos Barragán Villarreal tenía hijos?

Ana María Lozano tuvo tres hijas, nietos y sobrinos.

¿Qué estudios tiene Miguel Carlos Barragán Villarreal?

Miguel Carlos Barragán Villarrea fue un Contador Público graduado en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por lo que se mostró siempre agradecido con su alma mater.

¿En qué trabajó Miguel Carlos Barragán Villarreal?

Miguel Carlos Barragán Villarreal fue directivo de Bebidas Mundiales; además de cargos directivos en Topo Chico.

También fue vicepresidente del Consejo Regional del Banco Mexicano (Somex) en la región noreste, y consejero de varias instituciones bancarias.

Asimismo, Miguel Carlos Barragán Villarreal fue uno de los principales benefactores de UANL.

¿Qué es Arca Continental? Miguel Carlos Barragán Villarreal cofundó la empresa

Miguel Carlos Barragán Villarreal fue el cofundador de Arca Continental, empresa mexicana dedicada a la industria alimentaria y la cual se fundó en el año 2001 en Monterrey, Nuevo León.

Dicha empresa es considerada una de las embotelladoras más grandes de productos Coca-Cola en el mundo y la segunda en América Latina.

Es de precisar que ARCA Continental tiene presencia en países como:

México

Argentina

Ecuador

Perú