El Global Housing and Mortgage Outlook 2026 de Fitch anticipa que los precios de la vivienda en México aumentarán entre 7 y 8% durante este año, superando la inflación que en julio se ubicó en 3.12%.

El alza responde a una demanda recuperada y una oferta limitada, marcada por la escasez de proyectos nuevos.

Aunque se prevé que iniciativas de vivienda social del Infonavit y Conavi alivien la presión en el mediano plazo, las tasas hipotecarias altas seguirán afectando la capacidad de pago de los acreditados.

Vivienda cara y escasa permanecerá al menos en el mediano plazo

Fitch señaló como parte de las causas del incremento de los costos de vivienda la escasez de proyectos nuevos.

Los precios seguirán elevados pues las iniciativas de los gobiernos en México que buscan impulsar la construcción de vivienda asequible están proyectadas a mediano plazo.

La recuperación gradual de la oferta en el medio aplazo podría verse beneficiada si se concretan los provectos de vivienda social anunciados por dependencias como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infornavit) y Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Preven capacidad de pago presionada para titulares de créditos de vivienda

Las tasas hipotecarias también van a permanecer altas por lo que limitará la capacidad de pago de quienes tienen un crédito hipotecario.

La Sociedad Hipotecaria General señaló que el precio de la vivienda aumentó 8.9 por ciento en 2025 y en el primer trimestre de 2026 registró un incremento de 8.7 por ciento.