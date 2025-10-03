Te presentamos los Planes Telcel Ultra, así como precios de los paquetes, del más barato al más caro.
Telcel ofrece a sus clientes planes con la tecnología 5G, que dan mayor velocidad, minutos y SMS ilimitados.
La cobertura Telcel está presente en todo México, Estados Unidos y Canadá, por lo que estos planes ultra también entran.
Planes Telcel Ultra: estos son los precios de los paquetes, del más barato al más caro
Entre los beneficios que ofrecen los planes Telcel Ultra son:
- Datos, minutos, SMS y WhatsApp Sin Frontera; los que se pueden usar tanto en Estados Unidos y Canadá pero como si estuvieras en México
- Claro Video con Paramount +; servicios de plataforma streaming donde podrás ver películas, series y más tanto de Claro Video y Paramopunt+
- Claro Drive; ofrecen a sus clientes con 20 GB para guardar de forma segura tus fotos, videos y otros archivos para consultarlos desde cualquier dispositivo.
- Claro Pay; paga tu factura cada mes a través de Claro Pay y recibe 1 GB adicional para navegar
A continuación te presentamos los precios de los paquetes, del más barato al más caro de los planes Ultra Telcel que son:
- Telcel Ultra 3; datos de 15GB, WhatsApp sin frontera ilimitado, minutos y SMS ilimitados por un precio de $349 pesos
- Telcel Ultra 4; datos de 25GB, WhatsApp sin frontera ilimitado, minutos y SMS ilimitados por un precio de $449 pesos
- Telcel Ultra 5; datos de 40GB, WhatsApp sin frontera ilimitado, minutos y SMS ilimitados por un precio de $549 pesos
- Telcel Ultra 7; datos de 60GB, WhatsApp sin frontera ilimitado, minutos y SMS ilimitados por un precio de $749 pesos
- Telcel Ultra 9; datos de 100GB, WhatsApp sin frontera ilimitado, minutos y SMS ilimitados por un precio de $949 pesos
- Telcel Ultra Ilimitado; datos ilimitados, WhatsApp sin frontera no aplica, minutos y SMS ilimitados por un precio de $1,349 pesos
Telcel recuerda a sus clientes que para obtener los beneficios de la tecnología 5G sus dispositivos móviles deben de tener esta característica.