Pemex aumentó su producción de gas natural a 5 mil dos millones de pies cúbicos diarios , al finalizar agosto.

Este número representa un aumento de 262 millones de pies cúbicos con respecto al mismo periodo en 2022, según datos proporcionados por la empresa.

Asimismo, las estadísticas de agosto destacan un incremento anual del 5.5 por ciento, en comparación con los 4 mil 740 millones de pies cúbicos producidos en los primeros ocho meses del 2022.

Dicha cifra es la más alta registrada desde hace seis años en Pemex.

De este total de gas natural producido, la compañía contribuyó con el 99 por ciento, mientras que los socios privados representaron apenas el 1 por ciento.

Producción de gas natural creció más del 16%

La Comisión Nacional de Hidrocarburos reportó que la producción de gas natural había estado en declive durante varios años, alcanzando su punto mínimo en 2018.

Desde entonces, experimentó un crecimiento de más del 16 por ciento, siendo Pemex responsable del 88 por ciento de este aumento.

Carlos Pascual, vicepresidente global de Energía de Standard & Poor’s, subrayó que México tiene un gran potencial para aumentar su producción de gas natural.

Ello es además fundamental para prepararse ante la transición energética.

¿A qué se debe el impulso en la producción de gas natural de Pemex?

La explotación de campos nuevos es en gran parte el factor del aumento en la producción de gas natural de Pemex.

Durante el primer semestre, se produjeron un millón 539 mil barriles de pies cúbicos diarios en estos campos y se prevé que en el tercer trimestre de este año se concluyan 21 pozos adicionales.

Pemex proyecta que, para finales de 2023, los nuevos campos contribuirán con una producción de 2 mil 205 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

A pesar de estos avances, la producción de gas natural de la petrolea sigue concentrándose principalmente en áreas marinas, representando el 55 por ciento.

En tanto, los campos terrestres aportan el 45por ciento. Los campos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y el Litoral de Tabasco son los principales contribuyentes con un 19, 16, y 13 por ciento respectivamente.