La Cofepris emitió una alerta sanitaria por la comercialización de Duvalín Untable, sabor vainilla y avellana, en frascos de 900 gramos, debido a que se trata de un producto falsificado o posiblemente adulterado.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mondelez México, empresa fabricante de Duvalín, confirmó que este producto dejó de fabricarse en septiembre de 2021.

Además, la vida útil del Duvalín Untable era de apenas 12 meses, por lo que no reconoce la mercancía que actualmente se ofrece a través de plataformas de comercio electrónico, páginas web y aplicaciones móviles.

Duvalín Untable en frasco es falso: Cofepris alerta por riesgos a la salud (Cofepris)

¿Por qué no debes comprar Duvalín Untable en frasco?

Cofepris advirtió que consumir este Duvalín Untable representa un riesgo para la salud, ya que se desconoce qué materias primas fueron utilizadas para elaborarlo, así como sus condiciones de fabricación, almacenamiento, distribución y transporte.

Por ello, la Cofepris pidió a la población no adquirir ni consumir Duvalín Untable de vainilla y avellana en presentación de 900 gramos, sin importar el número de lote o la fecha de caducidad que aparezca en el envase.

Duvalín Untable en frasco es falso: Cofepris alerta por riesgos a la salud (Cofepris)

Asimismo, la Cofepris recomendó denunciar los establecimientos o plataformas donde se comercialice el Duvalín Untable en frasco den900 gramos y tener precaución al comprar alimentos por internet, especialmente cuando presentan precios excesivamente bajos.

La alerta de la Cofepris busca evitar que los consumidores confundan esta presentación falsificada con un producto legítimo de la marca Duvalín.