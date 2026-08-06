La cadena de tiendas de origen japonés, Daiso llega a México, pues el competidor de Miniso abrirá sus dos primeras sucursales en nuestro país, de acuerdo con información en redes sociales.

Las primeras dos sucursales de Daiso a México estarán ubicadas en:

Mundo E, en Tlalnepantla, Estado de México. Multiplaza Izcalli, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Ambas tiendas de Daiso abrirán sus puertas a finales del mes de septiembre de 2026, aunque todavía no se ha dado a conocer la fecha exacta de la apertura.

Además se dice que Daiso estaría abriendo otras tres sucursales en México antes de que concluya el 2026.

Daiso llega a México; competidor de Miniso abrirá sus dos primeras sucursales (Especial)

¿Qué es Daiso? Esto es lo que vende el competidor de Miniso que llega a México

Daiso es una famosa cadena de tiendas de Japón, misma que es conocida como la tienda de “todo a 100 yenes”, además de que a nivel mundial es uno de los mayores competidores de Miniso.

En la actualidad Daiso tiene presencia en más de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Australia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos con cerca de 5 mil 900 tiendas.

Las tiendas Daiso se distinguen por la venta de una gran variedad de productos para la vida diaria, desde el hogar hasta la oficina, los cuales en general tienen un llamativo estilo kawaii.

Entre los productos generales que vende en sus departamentos Daiso son para: