Michelin y el Gobierno de Querétaro acordaron que hacer con 480 trabajadores por cierre de planta en este 2025.

Tras el anuncio del cierre de la planta de Querétaro de la empresa francesa que se dedica a la producción de llantas, Michelin, en un acuerdo con el Gobierno estatal ven por el futuro de sus trabajadores.

Cabe recordar que Michelin anunció el cierre de sus operaciones en Querétaro de manera gradual para que a finales de este 2025 de concluida su producción.

A través de la Expo Empleo Michelin 2025, el Gobierno de Querétaro, a través de la Secretaría del Trabajo (ST) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), estableció una alianza estratégica con Michelin para acompañar la transición laboral de 480 trabajadores.

Lo anterior por la decisión de cesar operaciones de su planta en la entidad al cierre de 2025.

Con la Expo Empleo Michelin 2025 que se llevará a cabo los días 21 y 22 de agosto, participarán alrededor de 50 empresas de distintos sectores con el fin de promover mil plazas vacantes.

Las cuales podrán ser revisadas por los 480 trabajadores de la planta de Michelin que cerrará a finales de este 2025.

Otros de los esfuerzos que realizaran la empresa Michelin y el Gobierno de Querétaro para reintegrar al mercado laboral a los 480 trabajadores es el desarrollo y certificación de competencias.

Mediante procesos formativos orientados a fortalecer la empleabilidad y la movilidad profesional.

Es por ello que la SEDESU impulsó la certificación EC1265 “Evaluación y aplicación de competencias suaves para la empleabilidad en el contexto laboral nivel básico”, impartida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Esta norma acredita habilidades transversales como comunicación efectiva, trabajo en equipo, solución de problemas y adaptabilidad, que incrementan la empleabilidad en múltiples industrias, informaron en un comunicado.

Además Michelin agradeció el apoyo de Cámara Franco-Mexicana de Industria y Comercio (capítulo bajío), el Clúster Automotriz de Querétaro y la Asociación del Parque Industrial Benito Juárez.