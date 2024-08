En caso de que en algún momento te hayas preguntado: ¿cuáles son los 10 mejores productos de Costco? Un estudio de “Eat this, not that!”, da la respuesta y este es el listado.

Fue en 1991 que Costco llegó a México, por lo que desde entonces, la cadena de compra al mayoreo con membresía se ha expendido a un total de 39 tiendas en 21 estados con al menos 5 millones de socios.

Y es que en Costco puedes encontrar diversos productos, desde abarrotes, ropa, electrodomésticos, hasta los adornos de Halloween y Día de Muertos, ya que pese a faltar dos meses, ya están disponibles.

¿Cuáles son los 10 mejores productos de Costco? Esto dice un estudio

De acuerdo con un estudio que fue citado por diversos medios de comunicación (Merca20 y Dinero en Imagen), realizado por Eat this, not that , estos son los 10 mejores productos de Costco.

El estudio se realizó con base en las ventas y opiniones de los consumidores, por lo que estos serían los 10 mejores productos de Costco, ya que son los favoritos de los clientes:

Pasteles de chocolate Pollo rostizado, el cual se encuentra en varios top 10 de Costco Mantequilla de cacahuate Vino Signature Queso parmesano Reggiano Papel Higiénico Café en grano Aceite de oliva extra virgen Helado de vainilla Salmón ahumado

Se resalta que la marca que recomiendan los usuarios y que posicionaron a los 10 mejores productos de Costco son los de Kirkland.

Aunque Eat this, not that también dio otro top 10 de los mejores productos de Costco, que estuvieron entre los más vendidos de 2023:

Parmigiano Reggiano Barras de proteína Pastel de calabaza Tocino completamente cocido Pastel de carne Mini wontons de pollo Bibigo y cilantro Medicamentos de Kirkland Pollo rostizado Alimento para perros Empanadillas de pollo y verduras Ling Ling

Este es el Pastel Choco Fudge, el mejor pastel de chocolate y está en Costco. (CostcoMex / Facebook)

Un segundo estudio da otro ranking de los 10 mejores productos de Costco

Sin embargo, hay diversos tops, que fueron realizados también con base en su popularidad y calificación, por lo que te dejamos otro top de los 10 mejores productos de Costco según ViveUSA y 24/7 Wall.

Pasas de chocolate con leche, con mil 400 reseñas y una calificación de 4.8 estrellas Toallas de papel: también tiene 4.8 estrellas en su paquete de 12 rollos con 160 hojas Bolsas de basura: también con una calificación de 4.8 estrellas y 10 mil reseñas Playeras de cuello redondo para hombre: con características de 100% algodón y sin etiquetas pero con costuras reforzadas Cubiertos de cristal: el juego con 180 tenedores, 120 cucharas y 60 cuchillos Pistaches sin cáscara: con 4.8 estrellas igualmente, son calificados como los mejores refrigerios Miel cruda orgánica en el recipiente con forma de oso Mantequilla de almendras, pero de la marca Kosher Limonada orgánica, con 18% de jugo y una calificación de 4.7 estrellas Masticables dentales para mascotas

Los 10 mejores productos de Costco ya mencionados también son de la marca Kirkland, algo que se puede reflejar en redes sociales (X antes Twitter), al ingresar dicho enunciado.