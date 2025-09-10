Mega centros comerciales serán construidos en 6 estados de la república mexicana se espera que sean como la plaza Antara de la Ciudad de México (CDMX).

La empresa inmobiliaria CBRE tiene como proyecto la creación de 6 mega centros comerciales que tendrán diferentes amenidades.

A continuación te damos más detalles de este proyecto que busca tener mega centros comerciales en al menos 6 estados de la república mexicana.

Mega centros comerciales serán construidos en 6 estados; estos son los lugares

De acuerdo con el proyecto de la inmobiliaria CBRE los Mega centros comerciales serán construidos en 6 estados de la república mexicana, que son:

Ciudad de México

Monterrey, Nuevo León

Mérida, Yucatán

Torreón, Coahuila

Los Cabos, Baja California Sur

Oaxaca, Oaxaca

Estos mega centros comerciales que serán construidos en estos 6 estados tiene contemplados trabajar con marcas internacionales y de lujo, debido a la demanda de los compradores mexicanos que buscan tener estas opciones más cerca.

De estas marcas destaca los segmentos deportivos, ropa de diseñador, fast fashion o moda rápida.

Este proyecto de los 6 mega centros comerciales se llevará a cabo por la empresa CRBE a partir de 2026 y se espera que concluyan para el año 2029.

Mega centros comerciales serán construidos en 6 estados; así serán

La oferta que da la inmobiliaria CBRE, para estos mega centros comerciales es que estos tendrán el tamaño que tiene la Plaza Antara de Polanco de la CDMX.

Por lo que se espera que sean hasta 140 mil metros cuadrados de tiendas, restaurantes y entretenimiento que podrá tener en su oferta.

Pero también se espera que estos mega centros comerciales tengan torres de departamentos, y oficinas.

Así como otros espacios dedicados al entretenimiento, restaurantes, gastronomía entre otros espacios para la experiencia de sus visitantes.

Como ejemplos de estos mega centros comerciales destacan: