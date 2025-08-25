¿Cómo conseguir una playera de Coca Cola con tu nombre? Te decimos el precio, las fechas y horarios de la nueva promoción.

Coca Cola trajo de nuevo su promoción con nombres y, para celebrarla ahora podrás también obtener una playera con tu nombre.

Así puedes conseguir una playera de Coca Cola con tu nombre

Como ya se dijo, Coca Cola tiene una vez más la promoción de sus bebidas con nombre y ahora, puedes obtener una playera con el tuyo pero ¿cómo?

Primero, deberás ir a cualquiera de estos dos 7-Eleven que tienen la promoción con Coca Cola:

7-Eleven Gomez Morín en la Colonia Santa Engracia, Av. Gomez Morín #402, San Pedro Garza García, Monterrey, Nuevo León

7-Eleven Parque Delta en la Colonia Narvarte, Uxmal 4 Benito Juárez, CDMX 3100

En estas dos tiendas estará la promoción para poder llevarte una playera de Coca Cola con tu nombre.

¿Cuándo y a qué hora estará la promoción de la playera de Coca Cola con tu nombre?

A través de redes sociales se revelo que 7-Eleven y Coca Cola tienen una promoción: una playera con tu nombre.

Esta promoción solo estará en las tiendas 7-Eleven antes mencionadas en las siguientes fechas:

Del 14 al 16 de agosto del 2025

Del 21 al 23 de agosto del 2025

Del 28 al 30 de agosto del 2025

De 4 al 6 de septiembre del 2026

Podrás conseguir tu playera de Coca Cola con tu nombre en un horario de 11:00 am hasta las 7:00 pm.

Coca Cola (Mae Mu / Unsplash)

¿Tiene algún costo conseguir la playera de Coca Cola con tu nombre?

Coca Cola ha lanzado una de sus promociones más populares: nombres en sus latas y refrescos para hacerlos más personalizados.

Y ahora junto con 7-Eleven, Coca Cola lanzó una promoción en donde podrás además conseguir una playera exclusiva con tu nombre pero ¿qué precio tiene?

La dinámica para conseguir la playera con tu nombre de Coca Cola es sencilla y deberás hacer lo siguiente:

Ir a cualquiera de las tiendas antes mencionadas de 7-Eleven Compra 5 Coca Cola de 600 ml y la playera con tu nombre será gratis Si también compras 3 latas de Coca Cola, te regalarán una lata con tu nombre además de la playera