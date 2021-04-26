De 2012 a 2016, 3M invertirá en México unos 184 millones de dólares de los cuales 60 millones serán en inversión directa y 124 millones para incrementar su planilla laboral en 40 por ciento, anunció el CEO de la empresa, Inge G. Thulin.

En el marco de la celebración del 65 aniversario de la empresa en México y al inaugurar su primer Centro de Innovación en Santa Fe, destacó que entre los factores que consideraron para invertir en México son su ubicación geográfica, el tamaño de su mercado local, así como su desarrollo y estabilidad.

'Lo que hace de México un país clave en nuestra estrategia global de inversiones', aseguró Thulin.

3M ofrece en el mercado mexicano más de seis mil productos que brindan soluciones a diversas industrias, como la de Salud, Seguridad, Manufactura, Electro-Telecomunicaciones y Consumo, entre otras.

Resaltó el hecho de que México sea responsable de 40 por ciento del comercio en América Latina, así como el primer productor de dispositivos de mano, el segundo de refrigeradores y el tercero de aparatos electrónicos, más específicamente de televisores.

A ello, dijo, se suma el hecho de contar con la tercera compañía petrolera más importante de la región.

En el evento al que acudió el presidente Felipe Calderón Hinojosa, agregó que dichas ventajas son también parte fundamental por las que 3M invertirá en infraestructura, maquinaria, empleos e incrementará sus capacidades de investigación y desarrollo en el país para la creación de nuevos productos y soluciones.

Para ello 3M tendrá dos sedes importantes que son el Centro de Innovación inaugurado en la zona de corporativos de Santa Fe y el Centro de Investigación y Desarrollo en San Luis Potosí que se enfocará en acelerar la creación de soluciones.

Asimismo y de forma paralela se inauguró en el estado de San Luis Potosí el Centro de Investigación y Desarrollo que concentrará durante su primera etapa a una población de 30 investigadores con miras a llegar a 60 en los próximos años.

Al respecto, el director General de 3M México, Guillermo Surraco mencionó que con este nuevo centro se busca fortalecer la cadena de valor con proveedores y distribuidores locales, y tener un efecto directo sobre el empleo al incrementar su plantilla laboral que en la actualidad es de siete mil personas.