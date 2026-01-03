La venta de Warner Bros.Discovery a Netflix también beneficiará a HBO Max, cuya expansión crecerá este 2026 a través del Canal +
De acuerdo con Variety, Canal + y Warner Bros. Discovery firmaron un acuerdo plurianual y multiterritorial que asegura el crecimiento de HBO Max; el servicio streaming llegará a dos países más.
HBO Max se ampliará en:
- Australia y
- Bélgica
Mientras que, mediante la distribución de Cartoon Network, Cartoonito y CNN International, se renovará en:
- República Checa
- Eslovaquia
- Polonia
- Rumanía
- Hungría
Por su parte, Warner Bros. Discovery, vía MultiChoice Group, renovará parte de sus canales temáticos en África, como lo son:
- CNN International
- Cartoon Network
- Cartoon Network Porto
- Cartoonito
- Cartoonito Porto
- Discovery Channel
- Discovery Family
- Real Time
- ID
- TLC
- HGTV
- Travel
- TNT Africa
- Food Network.
Acuerdo entre Canal + y Warner Bros. Discovery se concretó en 2024
El acuerdo entre Warner Bros. Discovery y Canal + incluye la renovación de la transmisión exclusiva en televisión de paga del catálogo de Warner Bros. Pictures.
Éste se concretó en 2024, año en que Warner Bros. se complementó con HBO max y el Canal +
Con la compra de Netflix, Canal + se consolida como una empresa líder a nivel mundial puesto que ya tiene acuerdos de distribución con el servicio streaming.
El pasado 16 de diciembre, Ted Sarandos, director de Netflix, reveló su intención de querer adquirir Warner Bros. Discovery, lo que ya es una realidad.
Éste adelantó que el estudio de cine y entretenimiento continuará lanzando contenido en cines con las ventanas tradicionales.
Posteriormente estas llegarán mediante el Canal+. “Es muy emocionante para nosotros”, anunció.
Al respecto, llega nueva información, de acuerdo con algunos medios, Netflix solo dejaría 17 días las películas de Warner Bros en cines antes de subirlas a streaming.