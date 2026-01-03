La venta de Warner Bros.Discovery a Netflix también beneficiará a HBO Max, cuya expansión crecerá este 2026 a través del Canal +

De acuerdo con Variety, Canal + y Warner Bros. Discovery firmaron un acuerdo plurianual y multiterritorial que asegura el crecimiento de HBO Max; el servicio streaming llegará a dos países más.

HBO Max se ampliará en:

Australia y

Bélgica

Mientras que, mediante la distribución de Cartoon Network, Cartoonito y CNN International, se renovará en:

República Checa

Eslovaquia

Polonia

Rumanía

Hungría

HBO Max (HBO Max)

Por su parte, Warner Bros. Discovery, vía MultiChoice Group, renovará parte de sus canales temáticos en África, como lo son:

CNN International

Cartoon Network

Cartoon Network Porto

Cartoonito

Cartoonito Porto

Discovery Channel

Discovery Family

Real Time

ID

TLC

HGTV

Travel

TNT Africa

Food Network.

Acuerdo entre Canal + y Warner Bros. Discovery se concretó en 2024

El acuerdo entre Warner Bros. Discovery y Canal + incluye la renovación de la transmisión exclusiva en televisión de paga del catálogo de Warner Bros. Pictures.

Éste se concretó en 2024, año en que Warner Bros. se complementó con HBO max y el Canal +

Con la compra de Netflix, Canal + se consolida como una empresa líder a nivel mundial puesto que ya tiene acuerdos de distribución con el servicio streaming.

Netflix revela un plan de compra para Warner Bros. (Michelle Rojas/SDPnoticias)

El pasado 16 de diciembre, Ted Sarandos, director de Netflix, reveló su intención de querer adquirir Warner Bros. Discovery, lo que ya es una realidad.

Éste adelantó que el estudio de cine y entretenimiento continuará lanzando contenido en cines con las ventanas tradicionales.

Posteriormente estas llegarán mediante el Canal+. “Es muy emocionante para nosotros”, anunció.

Al respecto, llega nueva información, de acuerdo con algunos medios, Netflix solo dejaría 17 días las películas de Warner Bros en cines antes de subirlas a streaming.