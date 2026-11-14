La plataforma HBO Max lanzó una promoción de HBO Max en México con motivo del Black Friday 2026: los usuarios elegibles podrán obtener un 50 por ciento de descuento en cualquiera de sus tres planes mensuales durante los primeros 12 meses de suscripción.

Los usuarios podrán acceder al catálogo de la plataforma, que incluye series, películas, novelas, docuseries, producciones originales latinoamericanas, animación, eventos en vivo, como la Temporada de Premios, y deportes.

¿Cuánto cuesta HBO Max con el descuento de Black Friday?

Con esta promoción, los usuarios que se suscriban a cualquiera de los tres planes mensuales de HBO Max como el Básico con Anuncios, Estándar o Platino, entre el 12 y el 30 de noviembre podrán disfrutar de un 50% de descuento durante los primeros 12 meses, con precios desde $74 al mes para el plan Básico con Anuncios.

La oferta estará disponible exclusivamente en el sitio web oficial de HBO Max, tanto para nuevos suscriptores como para antiguos suscriptores que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Series y películas para cada miembro de la familia en HBO Max

HBO Max ofrece una amplia variedad de historias y producciones para todos los gustos, como “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, que se estrenará el próximo 25 de diciembre.

La nueva temporada de “El caballero de los siete reinos”, que continúa ampliando el universo de “Game of thrones”; la tercera temporada de “The last of us” y una nueva entrega de “The white lotus”, filmada en la Riviera Francesa.

Para los más pequeños, HBO Max cuenta con una selección de animación que incluye “Hora de aventura: misiones secundarias”, la serie de que presenta las aventuras de Finn y Jake a una nueva generación de fans, y la nueva temporada de “El mundo de Luna”, recientemente incorporado al catálogo”.

La animación para adultos también tiene su espacio con producciones de adult swim, como “Get Jiro”, la nueva serie basada en la novela gráfica de Anthony Bourdain y Joel Rose, y la icónica “Rick and Morty”, entre muchas otras.

Para los aficionados al fútbol, también se ofrece una creciente selección de deportes en vivo, que incluye partidos de la UEFA Champions League y la Premier League.