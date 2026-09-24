La Guía MICHELIN presentó su Selección de las Llaves MICHELIN 2026, con 470 nuevos hoteles incorporados en 79 países, incluidos 10 destinos que reciben esta distinción por primera vez.

Con las nuevas incorporaciones, la selección global alcanza 2,832 hoteles con Llaves MICHELIN, de los cuales 155 cuentan con Tres Llaves, 657 con Dos Llaves y 2,020 con Una Llave.

La selección fue realizada después de meses de visitas anónimas por parte de los Inspectores de la Guía MICHELIN y ya se encuentra disponible en las plataformas de la organización.

Llaves MICHELIN reconocen nuevos hoteles alrededor del mundo

La selección global de hoteles de la Guía MICHELIN comprende ahora más de 9,400 establecimientos, incluidos los 2,832 hoteles distinguidos con una Llave MICHELIN.

Más de 2,200 hoteles se han incorporado a la selección global desde el anuncio de las Llaves MICHELIN del año pasado. Europa y Asia concentraron el mayor número de nuevas incorporaciones, aunque también hubo nuevos reconocimientos en América, África y Oceanía.

En 2026, hoteles de Armenia, Benín, Botsuana, Kazajistán, Liechtenstein, Mongolia, Myanmar, Ruanda, Eslovaquia y Zimbabue recibieron Llaves MICHELIN por primera vez.

La máxima distinción, las Tres Llaves MICHELIN, incorporó 18 nuevos hoteles en 2026: seis en Asia, ocho en Europa, dos en Oceanía, uno en África y uno en América.

México suma nuevos hoteles a la Selección MICHELIN 2026

En Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la Selección 2026 incorporó más de 100 nuevas Llaves y ascensos en más de 10 destinos.

México, Estados Unidos y Canadá recibieron nuevas distinciones. Entre los hoteles destacados se encuentra Hotel Sevilla, en Mérida, México, que obtuvo su primera Llave MICHELIN después de la restauración de un edificio histórico.

En América del Sur, la selección llegó a 94 hoteles con Llave MICHELIN, mientras que Europa cuenta con 1,338 establecimientos reconocidos. África suma 113 hoteles con Llave, Asia y Medio Oriente alcanzan 600 y Oceanía llega a 92.

Guía MICHELIN identifica nuevas tendencias en hospitalidad

Además de reconocer hoteles específicos, los Inspectores de la Guía MICHELIN identificaron tendencias relacionadas con los cambios en los hábitos de viaje y las expectativas de los huéspedes.

Entre ellas se encuentran los viajes más pausados e inmersivos, la combinación entre viajes de negocios y placer, una nueva concepción del lujo basada en privacidad y conexión con el destino, así como una oferta de bienestar que va más allá de los servicios tradicionales de spa.

También se identificó una mayor presencia de diseños orientados a generar experiencias visuales y una expansión de conceptos de hospitalidad de lujo hacia el mar.

La Guía MICHELIN señala que sus inspectores realizan visitas anónimas e independientes para identificar hoteles con experiencias destacadas. La Llave MICHELIN funciona como una distinción hotelera equivalente a la Estrella MICHELIN para restaurantes.

En la selección de 2026, Una Llave MICHELIN corresponde a una estancia muy especial, Dos Llaves a una estancia excepcional y Tres Llaves a una estancia extraordinaria.