A través de un comunicado a algunos de sus suscriptores, Disney Plus anunció que ya no permitirá cuentas compartidas a partir de noviembre.

En su mensaje, Disney Plus señala que los usuarios no podrán compartir su cuenta fuera de su “hogar”, refiriéndose a los dispositivos vinculados en el domicilio de facturación.

Esto aplica tanto a consolas, Smart TV, computadoras y dispositivos móviles; aunque en estos últimos no se ha aclarado bien cómo se ejecutará la medida.

Pues los móviles por lo general entran a la aplicación en zonas fuera de la residencia de facturación; es posible que para este caso, se limite a un número telefónico o IP.

Logo Disney+ (@WaltDisneyCo / Twitter )

Disney Plus sólo prohibirá las cuentas compartidas en un país

Antes de que te alarmes por perderte del contenido de Disney Plus al tener una cuenta compartida, te mencionamos que la medida sólo aplicará en un país, de momento.

Disney Plus sólo mandó el mensaje de la prohibición de cuentas compartidas a los usuarios en Canadá. Donde se bloquearán las cuentas compartidas a partir del 1 de noviembre.

En ninguna otra región del mundo se ha reportado que se haya enviado alguna advertencia por el estilo; lo que significa que la prohibición no es generalizada.

Es probable que de momento sólo se quiera verificar cómo funcionaría el eliminar este tipo de cuentas, para después aplicar la medida en otras partes del mundo.

Disney+ (Disney)

¿Disney Plus prohibirá las cuentas compartidas en México?

Disney Plus no ha hecho una declaración oficial acerca de la posible prohibición de cuentas compartidas en México en el futuro.

No obstante, no se puede desechar la posibilidad de que en unos meses, tras su aplicación en Canadá, Disney Plus decida tomar medidas similares en México.

Hay que mencionar que muchos servicios de streaming están en contra de las cuentas compartidas, pues consideran que es una fuga de capital considerable.

El objetivo de la prohibición es hacer que un porcentaje de los que comparten se suscriban al servicio, lo cual aumentaría los ingresos del mismo.

Sobretodo si tomamos en cuenta que varios reportes indican que durante todo 2023, Disney Plus perdió alrededor de 20 millones de suscriptores.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre las nuevas medidas de Disney Plus.

Disney+ (Mika Baumeister / Unsplash)

Con información de IGN y Variety