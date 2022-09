Durante el Disney Plus Day se anunció que habría una oferta en la plataforma de Disney Plus, pero ¿cuánto cuesta en México y realmente lo vale?

Disney Plus es una de las plataformas de streaming que más crecimiento han tenido en los últimos años, y tras los anuncios de la D23, es un hecho que los suscriptores aumentarán.

Y, al ser su segundo aniversario durante el Disney Plus Day, se hizo una oferta para el territorio de México.

Tal y como indica su página, desde el Disney Plus Day-el pasado 8 de septiembre - y hasta el 19 de septiembre, la plataforma de streaming de Disney Plus mantendrá un precio de 29 pesos.

Este precio solo aplicará el primer mes, es decir que pasando el mes de la promoción, Disney Plus cobrará su tarifa normal.

¿Cuál es la tarifa normal de Disney Plus?

Aunque Disney Plus lanza cada año promociones especiales para la suscripción a su plataforma de streaming, como lo hizo en el Disney Plus Day por 29 pesos, esa no es su tarifa normal.

Tal y como indica la página de la plataforma de streaming, la tarifa mensual que cobra Disney Plus es de 159 pesos al mes en México.

Sin embargo, este costo en la suscripción solamente contempla la plataforma de Disney Plus, no la de Star+ o Starzplay en donde cuenta con un contenido más maduro y para mayores de 18 años.

Si el usuario desea adquirir el combo de Disney Plus más Star+ está en un precio de 249 pesos al mes; mientras que añadiendo Starzplay tendrá un costo de 309 pesos al mes.

Oferta de Disney Plus (Disney Plus)

Precios de Disney Plus (Disney Plus)

¿Qué es lo que incluye la suscripción de Disney Plus?

La suscripción de Disney Plus, la cual se encuentra en 159 pesos mensuales, incluye todo el contenido de Disney creado hasta el momento, al igual que el de pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Además del acceso a estos contenidos en Disney Plus, el ser suscriptor permitirá el acceso al contenido original, premieres a extremos de Disney, recomendaciones personalizadas y más.

La suscripción estándar de Disney Plus podrá reproducirse de manera simultánea hasta en 4 dispositivos:

Computadoras (Chrome OS MacOs PC Windos)

Televisiones (Amazon Fire TV, Android TV Apple TV, Chromecast, LG, Samsung, Roku)

Consolas (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y S)

Celulares y Tabletas (Tabletas Amazon Fire, celulares y tabletas android, iPhone y iPad)