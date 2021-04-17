Seguramente le ha tocado ver alguna tienda Miniso en un centro comercial. La tienda Miniso es la tienda de bajo costo que está en los lugares donde hay cosas de costo no tan bajo, al menos así me ha tocado verlo. Con una expansión agresiva en todo el mundo, Miniso busca que usted tenga al menos un artículo de su tienda, por mínimo que sea.

Hay algo en la naturaleza de muchos humanos que al hacer compras sienten alguna satisfacción, por pequeña que esta compra sea. Y si a este tipo de comprador se le puede entregar algo que parece de calidad a un precio bajo, la sensación de haber hecho una buena compra se multiplica.

De este sentimiento se aprovecha Miniso. Salir de una tienda con algo siempre es satisfactorio para el cliente e increíble para la tienda.

Los que vivimos cerca de la frontera con los Estados Unidos, nos tocó pasar por una de estas tiendas Dollar Store, donde cualquier producto tenía un precio de un dólar. Entrando uno se encontraba una diversidad de productos que parecían sacados de un contenedor. Las tiendas tienen la sensación de algo barato y el desorden de las mismas hace que en algún momento no sea tan atractivo comprar ahí.

Miniso tiene la esencia del orden que creemos que tienen en Japón. Una iluminación clara que mete en 200 metros cuadrados más de 7,000 productos sin que se note o que se sienta apretujada. Si hacemos referencia a un Oxxo ,la cantidad de productos que tienen en una tienda son alrededor de 10,000 con un tamaño similar a las Miniso.

Los precios son bajos, no recuerdo haber visto productos con un valor superior a 1,500 pesos. Lo que hace exitoso a este tipo de conceptos son los tráficos altos. Según datos de la empresa, una tienda Miniso tiene tráfico potencial de 37,500 personas al día, con un ticket promedio de 200 pesos. Si el 10% de ese tráfico hace una compra, una tienda tendría ventas aproximadas de 750,000 pesos diarios.

Y por eso no es lo que parece. El origen de las tiendas Miniso no es japonés. Las tiendas Miniso son chinas. El empresario chino Ye Guo Fu y el diseñador japonés Junya Miyake fundaron en 2011 estas tiendas para llenar un nicho de mercado que no estaba siendo llenado por ninguna tienda en ese tiempo.

Miniso tiene un concepto similar a marcas japonesas como Muji, Daiso o Uniqlo. Se ofrecen productos útiles en una tienda atractiva a precios muy competitivos. En Muji se pueden encontrar una infinidad de productos sin marca a un buen precio, no tan bajo como en Miniso, pero buen precio aún. Uniqlo es una especie de GAP japonés, con ropa cómoda y útil pero no cara.

Miniso llenó el espacio que faltaba ofreciendo productos de uso diario y esos productos que “no sabíamos que necesitábamos” a buen precio.

Con la fama que tienen ahora todos personajes de Marvel, las tiendas Miniso lograron tener una licencia para vender productos de los Avengers pero de una manera muy japonesa. Los productos Kawaii (tiernos en español) son característicos de ese mercado y con la ascendencia asiática de estas tiendas son los que hacen más conexión con el concepto japonés de Miniso.

Estos productos se empezaron a ofrecer en agosto de este año en las tiendas y hubo grandes colas de fans de los personajes para tenerlos en su colección.

Como estas licencias, tienen otros personajes, pero con esta campaña lograron el objetivo de meter más tráfico a las tiendas y por consecuencia aumentar su ticket promedio.

En un tiempo donde se está migrando a las tiendas digitales, Miniso sigue pensando en las tiendas físicas. Los dueños de estas tiendas entienden que en ciertos productos se necesita el “look and feel” probar el producto y que, para ciertas cosas, no se puede planear una compra.

Es una apuesta complicada salir a poner tiendas físicas, en México ya tiene 105 tiendas y seguramente irán por más.

La marca tiene más de 3,000 tiendas con presencia en más de 79 países y esto con solo 8 años de existencia. Y si sigue con este ritmo de expansión, la pueden hacer una de las tiendas más exitosas de nuestros tiempos. Esto es más complicado ahora, sobre todo en tiempos donde las tiendas físicas están desapareciendo.