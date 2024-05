A partir de junio de este 2024, Disney Plus y Star+ se integrarán en una sola plataforma en streaming.

Por lo que aquí te decimos cuánto cuesta el combo Disney Plus y Star+, la aplicación en streaming que unirá los dos catálogos.

En cualquiera de los planes que Disney Plus y Star+ lanzarán en México.

¿Cuándo cuesta el combo Disney Plus y Star+?

En diciembre del 2023, Disney anunció que uniría a su plataforma en streaming todos los contenidos de Star+.

Y será durante el 26 junio de este 2024 que el nuevo combo de Disney Plus y Star+ llegará a México y otros países de Latinoamérica.

disney plus logo (Chipp )

Sin embargo, la ampliación de contenido no será gratuita para los suscriptores, y es que el combo tendrá nuevos precios en sus dos planes de suscripción:

Disney Plus Estándar: 219 pesos mensuales / Mil 839 pesos anuales

Disney Plus Premium: 299 pesos mensuales / 2 mil 509 pesos anuales

Los precios citados serán aplicados a los nuevos suscriptores, mientras que las cuentas vigentes verán reflejada la modificación de precios a partir del 26 de julio.

En cuanto a quienes contratan los servicios de Disney Plus mediante terceros, se señaló que los costos pueden llegar a variar.

Actualmente, los precios de Disney Plus son 179 pesos al mes o mil 599 pesos al año, mientras que Star+ cobra de manera mensual 269 pesos.

¿Qué ofrece el combo Disney Plus y Star+?

Además de su contenido infantil, Disney Plus ofrece serries, películas, documentales y especiales de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Y ahora que Disney Plus unió a Star+ a su catálogo, los suscriptores tendrán acceso a una nueva sección con:

Searchlight

20th Century Studios

FX

ESPN

Si ya tenías una suscripción a Disney Plus, Star Plus o Combo Plus, podrás acceder a Disney Plus Premium con los mismos datos de inicio de sesión que usabas en la las otras plataformas.