El Consejo Mexicano de Negocios, a través del Centro de Competitividad de México, llevó a cabo su evento CREO MX Nacional 2026, que vinculó a emprendedores con especialistas, representantes del sector público y privado, así como instituciones educativas.

Desde el arranque de esta iniciativa, se han llevado a cabo 8 ediciones nacionales y 26 regionales, en las que se han impartido más de 160 talleres y realizado 120 conferencias, con la participación de más de 200 expertos en negocios.

Tan solo en este 2026, CREO MX ayudó a la capacitación de más de 300 emprendedores, otorgó 90 mentorías y brindó 54 servicios especializados en cinco estados del país, lo que se traduce en mejores oportunidades de negocio y creación de empleo en cada vez más y más comunidades.

Entre otros, participaron en la inauguración Fausto Gurrea, director de Proyectos Estratégicos del CMN y Juan Carlos Ostolaza Cortés, director general del CCMX.

Por parte del Gobierno Federal, estuvieron presentes Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, administradora general de Servicios al Contribuyente del SAT; Fernando Díaz Barrero, director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía; y Carlos Torres Rosas, director general de Nacional Financiera y Bancomext.

Consejo Mexicano de Negocios (cortesía )

PYMES representan 98 por ciento de todas las unidades económicas del país: CMN

El encuentro CREO MX Nacional 2026 se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en Ciudad de México, siendo un éxito total en asistencia y resultados, de acuerdo con los organizadores.

Durante la inauguración, el director de Proyectos Estratégicos del CMN, Fausto Gurrea, destacó que las MiPyMEs representan más del 98 por ciento de las unidades económicas del país, y subrayó la responsabilidad de las grandes empresas de contribuir a su profesionalización, productividad y acceso a nuevos mercados.

Asimismo, Gurrea señaló que fortalecer estos negocios es una decisión estratégica para la competitividad de México.

Durante el encuentro, el CCMX y Nacional Financiera/Bancomext formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la vinculación entre grandes empresas y MiPyMEs, e impulsar el desarrollo de quienes emprenden en México.

El director general de Nacional Financiera/Bancomext, Carlos Torres Rosas, resaltó que con esta alianza se generarán mayores oportunidades para que los pequeños negocios fortalezcan sus capacidades, se integren a las cadenas de valor y contribuyan al crecimiento económico del país.