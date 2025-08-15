¿Compraste una Colgate Total Clean Mint? La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta contra este producto, así que te decimos qué hacer con la pasta de dientes.

Las autoridades de México no fueron las primeras en emitir alertas pues usuarios de la pasta Colgate Total Clean Mint en Argentina y Brasil ya habían presentado problemas y malestares al utilizar este producto.

De acuerdo con la información de Cofepris, dos componentes de la pasta Colgate Total Clean Mint provocan una reacción alérgica a los usuarios; a continuación te decimos qué hacer si la compraste.

Cofepris ordena retirar del mercado de pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint (Especial)

Colgate Total Clean Mint: Esto debes hacer si compraste la pasta de dientes

Si recientemente compraste la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint lo primero que debes hacer es suspender su uso ya que este producto puede ser riesgo, en caso de presentar malestares, consulte a un médico.

Asimismo puedes considerar un reembolso o cambio de producto ya que la empresa Colgate ofrece estas dos opciones; en cualquiera de los dos casos puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de Colgate e ir a la sección “Contáctanos”

Elegir una de las dos opciones de atención; vía correo o al número telefónico 800-001-1400

Si decides correo, selecciona la razón por la que te contactas y llena el formulario con tus datos personales

Adjunta fotos como evidencia del producto

Colgate levantará tu solicitud y coordinará la entrega del nuevo producto o reembolso

Cabe mencionar que si experimentas reacciones adversas al usar la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint debes reportarlas a la Cofepris a través de su correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx o en su plataforma digital.

Colgate Total Clean Mint (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

Colgate Total Clean Mint: Ingredientes de la pasta de dientes que provoca reacción alérgica

La Cofepris ordenó el retiro de la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint ante el reporte de reacciones alérgicas provocadas por la combinación de fluoruro de estaño con un nuevo saborizante.

Según los reportes, debido a la combinación de estos ingrediente los usuarios de la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint presentaron: