Jerry Greenfield, cofundador de Ben & Jerry’s, renuncia tras haber expresado su apoyo a Gaza y denuncia que la compañía ha sido “silenciada”.

A través de un comunicado, Jerry Greenfield -de 74 años de edad- dejó en claro que no podía seguir trabajando en una empresa que no fuera acorde con sus valores.

Así Jerry Greenfield, cofundador de Ben & Jerry’s, dio a conocer su renuncia tras expresar apoyo a Gaza

El nombre de Jerry Greenfield se viralizó en las redes sociales luego de que dio a conocer que dejaría Ben & Jerry’s después de 47 años trabajando en ella.

Jerry Greenfield, cofundador de Ben & Jerry’s (@cunninghamjeff / X )

Jerry Greenfield es conocido por ser el cofundador de Ben & Jerry’s y haberle dado el nombre a la popular empresa de helados.

“Con el corazón roto, he decidido que ya no puedo, en buena conciencia y tras 47 años, seguir siendo empleado de Ben & Jerry’s” Jerry Greenfield

A través de una carta abierta, Jerry Greenfield señaló que decidió renunciar tras expresar su apoyo a Gaza, postura que es diferente a la que ha mostrado su empresa matriz: Unilever.

Jerry Greenfield denunció que la empresa con sede en Vermont ha perdido su independencia desde que Unilever limitó su activismo social.

Algo que habría acompañado a Ben & Jerry’s a lo largo de su historia, por lo que la diferencia de posturas en relación con el conflicto de Gaza hizo que Jerry Greenfield tomará la decisión de renunciar.

“Siempre fue más que helado; fue una forma de propagar amor e invitar a otros a luchar por la igualdad, la justicia y un mundo mejor” Jerry Greenfield

Jerry Greenfield puntualizó que ya no es posible seguir con sus valores en Ben & Jerry’s, por lo que ya no puede ser parte de la compañía.

Ahora desde fuera, Jerry Greenfield seguirá con su lucha social, apoyando las causas que considere correctas.

“He llegado a la conclusión de que esto ya no es posible en Ben & Jerry’s, por lo que no puedo ser parte de ella. No puedo seguir con mis valores dentro de la empresa, así que lo haré fuera, con el amor y la convicción que pueda” Jerry Greenfield

Ben & Jerry’s co-founder Jerry Greenfield has resigned after 47 years, claiming their parent company, Unilever, has silenced the brand’s political activism — which has included speaking out in support of Gaza and human rights. pic.twitter.com/5JrR6qpltQ — Pop Base (@PopBase) September 17, 2025

Jerry Greenfield considera que Ben & Jerry’s ha sido “silenciada” por Unilever

Jerry Greenfield considera que Ben & Jerry’s ha sido “silenciada” por Unilever, por lo que no puede “conscientemente” trabajando ahí.

Esto pese a que se habría firmado un acuerdo de fusión para proteger la misión social de Ben & Jerry’s.

Y es que la venta de Ben & Jerry’s a Unilever en 2000 permitió que la marca mantuviera autoridad sobre la misión social pero no sobre las operaciones comerciales.

“Defender valores como la justicia, la equidad y la humanidad compartida nunca ha sido más importante, pero Ben & Jerry’s ha sido silenciada y marginada por temor a molestar a quienes ostentan el poder” Jerry Greenfield

La relación entre Unilever y Ben & Jerry’s se ha deteriorado desde 2021, cuando la heladera anunció que dejaría de vender en Cisjordania ocupada por Israel.

Cabe recordar que en los últimos meses, Ben & Jerry’s ha sido una de las pocas marcas que se ha pronunciado sobre cuestiones como Gaza y la política migratoria del presidente Donald Trump.