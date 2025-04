La presidenta Claudia Sheinbaum aseguro que buscará incluir a las empresas alemanas automotrices en el T-MEC para que puedan beneficiarse mutuamente en futuros negocios con Estados Unidos.

Desde la conferencia mañanera del 3 de abril, Claudia Sheinbaum aseguró que ya ha sostenido reuniones con los CEO de empresas como:

Mercedez-Benz

Volkswagen

BMW

De acuerdo con la presidenta, si las empresas se suman al T-MEC, podrían tener mejores condiciones para exportar, cosa que, aseguró, todas están dispuestas.

“Hemos estado en contacto con los gerentes generales, con los CEOs de las tres empresas, de Mercedes-Benz, de VMW y de Volkswagen. Ellos tenían la preocupación de que se sumaran los aranceles” Claudia Sheinbaum

La presidenta recordó que desde el pasado 6 de marzo acordó con el gobierno de Estados Unidos que todos los productos dentro del tratado que sostienen, no tendrán aranceles, con excepción del acero y alumnio.

De acuerdo con la presidenta, esto supone una ventaja comercial que podría beneficiar a las empresas:

Esto debido a que, hasta el momento, las empresas alemanas automotrices sólo exportan fuera del T-MEC. y todo aquello que se comercia fuera de este acuerdo sí tiene o es susceptible a impuestos por exportación.

“Lo primero que tienen que hacer las empresas alemanas, y están dispuestas a hacerlo, es que entren todas a exportar a través del T-MEC porque ellas están exportando fuera del T-MEC” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseguró que ve ventajas en incluir a las empresas alemanas automotrices, tanto para ellas como para el país.

Según la presidenta, incluir a empresas como Mercedes-Benz y Volkswagen en el T-MEC para negocios con Estados Unidos beneficiaría a éstas en materia arancelaria, pero a México también debido a la generación de empleos.

Asimismo, señaló que “eso significaría también mayor contenido de origen”, es decir, de producción realizada por uno de los países miembros, en este caso México.

Además, resaltó que, en materia de aranceles recíprocos, no habrá suma de aranceles y, para México, no se aplicarán en la industria automotriz para los productos fabricados en Estados Unidos; mientras que para autopartes no hay ninguna tarifa.