La empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) resultó el virtual comprador de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) luego de ofertar mil 400 millones de dólares.

De acuerdo con la información, CIESA fue la única postora calificada para participar en el proceso y aseguró contar con los recursos necesarios para adquirir AHMSA y su filial Minera del Norte (Minosa).

CIESA gana el proceso para adquirir Altos Hornos de México por mil 400 millones de dólares

José Arturo Domínguez acudió a la audiencia, en la que se subastó Altos Hornos de México, como representante de CIESA y aseguró que la empresa michoacana tiene los recursos para adquirir la acerera.

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Pese a haber ganado la subasta, CIESA debe esperar a la conclusión de trámites del proceso de concurso mercantil, además de acreditar el respaldo financiero inicial de 56 millones 368 mil dólares en no más de 10 días.

Posteriormente al pago del respaldo financiero, la empresa contará con un plazo de 90 días para liquidar los más de mil 344 millones de dólares restantes. La venta podría formalizarse en cinco meses.

La posible adquisición ocurre después de años de crisis financiera para AHMSA y de un proceso de concurso mercantil que también contempla el pago de adeudos a sus trabajadores.

El juzgado estableció una bolsa de 19 mil 248 millones 594 mil pesos para créditos laborales preferentes y 13 mil 907 extrabajadores de AHMSA y Minosa, aunque los pagos dependerán de los recursos de la venta de los activos.

José Arturo Domínguez afirmó que, de concretarse la operación, el nuevo consorcio operará bajo el nombre CIESA Desarrollo Acero y planteó ampliar significativamente las operaciones de Altos Hornos.