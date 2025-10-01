A través de un comunicado, la empresa Dutch Wonderland anunció el cierre y remodelación de su hotel de Cartoon Network en Estados Unidos.

Pasando a ser un inmueble dedicado íntegramente a la experiencia de Dutch Wonderland, alejado totalmente de la parafernalia de Cartoon Network.

¿Por qué se cierra y remodela el hotel de Cartoon Network en Estados Unidos?

No se dieron detalles del cierre y remodelación del hotel de Cartoon Network en Estados Unidos.

Megan Hartman, gerente general de Dutch Wonderland, solo dijo que se enfocarán en traer la magia de su parque y dar todas las comodidades a sus huéspedes.

Hotel Cartoon Network (Dutch Wonderland)

El hotel de Cartoon Network, ubicado en 2285 Lincoln Highway East en el Condado de Lancaster, Estados Unidos, aún está recibiendo reservaciones hasta enero de 2026.

Posteriormente será cerrado y reabierto en marzo del mismo año, ya con la nueva temática medieval que caracteriza a la franquicia de Dutch Wonderland.

Contará con 155 habitaciones, 4 suites y una alberca al aire libre, además de un nuevo restaurante que no estaba en el hotel de Cartoon Network.

Y acceso al parque de diversiones de Dutch Wonderland, por el cual se hizo originalmente el hotel de Cartoon Network.

Hotel Cartoon Network (Dutch Wonderland)

El fin del hotel de Cartoon Network sería otro clavo al canal de Warner Bros.

Aunque no se mencionaron los detalles del fin del hotel de Cartoon Network en Estados Unidos, fans y analistas consideran que forma parte de la “eliminación sistemática” del canal.

Recordemos que desde hace tiempo, Warner Bros. comenzó a eliminar todas las referencias de Cartoon Network en la empresa, primero clausurando el edificio dedicado al canal.

Posteriormente se supo que en Estados Unidos, eliminarían todas las caricaturas viejas de Cartoon Network, dejando solo producciones reciente o relevantes.

Además animadores han señalado que la administración de David Zaslav ha limitado todos los presupuestos para animación, enfocándose solo en franquicias grandes, principalmente live action.

El rumor es que ni Dutch Wonderland ni Warner Bros. quisieron renovar la licencia del hotel, de ahí que se vaya a remodelar.