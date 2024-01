¿Qué significa si ponen un candado amarillo CFE (Comisión Federal de Electricidad) en el medidor de luz? Esto debes saber si encuentras uno de este color o un candado verde.

Por otra parte, independientemente de su significado, quitar los candados que coloca la CFE es un acto ilegal, por lo cual se recomienda no hacerlo, ya que equivale a multas o incluso cárcel .

Dicho candado CFE solamente puede ser removido por personal de la comisión, por lo que en caso de que encuentres uno en tu Wattorímetro, mejor conocido como medidor de luz, deberás comunicarte para que lo retiren, pero, ¿qué significa?.

¿Qué significa un candado amarillo en el medidor de luz CFE? Esto debes de saber

Un candado amarillo CFE colocado en el medidor de luz advierte que hay una falta de pago considerable por lo que es un bloqueo, aunque también puede ser una alteración, por lo que se debe realizar una revisión.

Por esto mismo es importante que revises tus recibos de pago así como el comunicarte al número de la CFE, ya que con gran probabilidad se realizó un corte total de energía.

Por otra parte, el candado verde CFE en el medidor de luz señala que hay irregularidades o un atraso en el pago, por lo que la comisión iniciaría un proceso de bloqueo de energía pero sin llegar al corte total de la energía.

Se repite que no se debe quitar el candado amarillo CFE por ninguna circunstancia, ya que no solamente estarás cometiendo un delito, sino que no volverá la luz en caso de que ya fuera cortada.

La multa por quitar el candado amarillo o verde de la CFE está tipificada en el artículo 368 del Código Penal Federal referente a alteración del medidor de luz, conllevando una multa de 249 mil 930 pesos y hasta 10 años de cárcel.

Medidor de luz CFE (Tomada de internet)

Evita un candado amarillo y conoce las nuevas tarifas de CFE

El director general de la CFE suministrador de Servicios Básicos, José Martín Mendoza, confirmó el pasado 13 de diciembre un aumento en las tarifas de consumo doméstico.

Tarifa 1:

Básico de 75kWh al mes: mil 15 pesos

Intermedio: 76 kWh al mes: mil 239 pesos

Excedente: 141 kWh al mes: 3 mil 620 pesos

Tarifa 1A, es decir, zonas con temperaturas mínimas de 25 grados Celsius en verano:

Básico 100 kWh al mes: 909 pesos en verano, mil 15 resto del año

Intermedio: 101-105 kWh al mes: mil 51 en verano, mil 239 pesos normalmente

Excedente: mayor de 151 kWh al mes: 3 mil 620 pesos todo el año

Tarifa 1F, zonas con temperaturas mínimas de 33°C: Básico: 300 kWh al mes: 755 pesos en verano | mil 15 pesos

Intermedio bajo de 301 a mil 200 kWh al mes: 943 pesos en verano

Intermedio alto de mil 201 a 2 mil 500 kWh al mes: 2 mil 290 pesos

Intermedio de 76 a 200 kWh al mes: mil 239 pesos fuera de verano

Excedente de 2 mil 501 kWh al mes: 3 mil 620 peso en verano

Excedente de 201 kWh al mes: 3 mil 620 fuera de verano

Tarifa de alto consumo (DAC):

Baja California: 5 mil 681 pesos en verano | 4 mil 879 fuera de

Baja California Sur: 6 mil 188 pesos

Noroeste: 5 mil 476 pesos

Norte y Noreste: 5 mil 334 pesos

Sur y Peninsular: 5 mil 416 pesos

Central: 5 mil 844 pesos.