La cajita feliz de McDonald’s anunció su nueva colección de juguetes inspirada en de The Marvels.

Esta mueva colección de 8 figuras de los personajes de The Marvels saldrá hasta el estreno de la nueva película de Marvel.

Sin embargo, aquí te decimos el precio de la colección de The Marvels en la cajita feliz de McDonald’s.

Cajita feliz de McDonald’s: The Marvels (captura de pantalla)

¿Qué precio tiene la colección de The Marvels en la cajita feliz de McDonald’s?

The Marvels, la secuela de ‘Capitana Marvel’ se estrenará el próximo 09 de noviembre de 2023.

Sin embargo, McDonald’s ya dio a conocer lo que será la nueva colección de su cajita feliz inspirada en la nueva película.

Y de acuerdo con varias fuentes, la colección de The Marvels de McDonald’s contará con 8 juguetes coleccionables de los personajes:

Capitana Marvel Mónica Rambeau / Fotón Miss Marvel Suprema Kree Nick Further Príncipe Yan Goose, gato de la Capitana Marvel Princesa Carol

Se cree que algunas de las figuras incluirán accesorios, principales las tres figuras de las protagonistas de la película: Capitana Marvel, Mónica Rambeau y Miss Marvel.

Hasta el momento se desconoce el precio de la colección completa de The Marves ; no obstante, se sabe que el precio de la cajita feliz con los juguetes no tendrá sin cambios.

Por lo que cada cajita feliz de McDonald’s con uno de los juguetes tendrá un precio de: 89 pesos mexicanos.

¿Cuándo sale la coleccion de The Marvels en la cajita feliz de McDonald’s?

De acuerdo con McDonald’s, la colección de The Marvels en la cajita feliz, en México estará disponible desde el 26 de julio hasta el 29 de agosto del 2023.

El adelanto de la colección de The Marvels al estrenos de la película, informó McDonald’s es para “llegar con todos los juguetes al cine y explorar el universo”.

Sin embargo, el adelanto también se debería a que la película The Marvels guarda relación con la serie de la ‘Capitana Marvel’ y con ‘Invasión secreta’, ambas disponibles en Disney.