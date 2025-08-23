Si eres cliente de Banorte te interesará saber cuáles son los bancos que sí abren los sábados de 2025 en el Estado de México; conoce la lista.

Banorte: Lista de bancos que abren los sábados en el Estado de México

La CDMX no es la única entidad donde algunos bancos de Banorte abren los sábados; el Estado de México es otro de los estados del Valle de México que ofrece esta opción.

Las sucursales de Banorte en el Estado de México que abren los sábados de 09:00 a 14:00 horas son:

Sucursal Lomas Verdes en Colina de la Paz #25 PB colonia Residencial Boulevares Sucursal Plaza Coacalco en Vía José López Portillo #220 local 138 colonia San Lorenzo Tetlixtac Sucursal Multiplaza Aragón I en Carlos Hank González #120 locales 236, 237 y 250 colonia Rinconada de Aragón Sucursal Atizapán en Blvd. Adolfo López Mateos #100 colonia Las Alamedas Sucursal en Blvd. Manuel Ávila Camacho #3227 colonia Valle Dorado Sucursal Interlomas en Blvd. Magnocentro #35 local A-11 colonia San Fernando La Herradura Sucursal Cuautitlán Izcalli en Av. Doctor Jiménez Cantú s/n colonia Centro Urbano Sucursal Plaza Las Américas Ecatepec en 1° de Mayo s/n colonia América Sucursal San Miguel Izcalli en Huehuetoca s/n local B-5 colonia Exhacienda San Miguel Sucursal El Cortijo en Carretera México-Cuautla s/n Sucursal Tecnológico Metepec en Tecnológico #1300 Nte colonia Francisco I. Madero Sucursal Coacalco Power Center en Vía López Portillo s/n colonia Rancho La Palma Sucursal Plaza Toreo en Blvd. Manuel Ávila Camacho #5 local PC-11 colonia Lomas de Sotelo Sucursal en Plaza San Esteban #46 colonia Pueblo de San Esteban Sucursal Gran Patio Texcoco en Av. Hidalgo #182 local 105 colonia Santa Cruz de Arriba Sucursal Ciudad Jardín en Bordo de Xochiaca s/n colonia Ciudad Jardín Bicentenario Sucursal Valle de Bravo en Francisco González Bocanegra #205 colonia Pueblo de Valle de Bravo Sucursal Toluca Plaza Santin en Blvd. José López Portillo #1101 locales 14-A y 15-A colonia San Mateo Otzacatipan Sucursal Plaza Satélite en Circ. Centro Comercial #2251 local R314 colonia Ciudad Satélite

Para conocer el resto de bancos de Banorte que operan los sábados en el resto del país, te invitamos a consultar el portal oficial en este enlace.

Hacer trámites bancarios en fin de semana solía ser un problema, ya que la mayoría de las instituciones bancarias no trabajan en fin de semana.

Sin embargo, Banorte es uno de los bancos que sí abre los sábados en algunas de sus sucursales, por lo que aquí te enlistamos cuáles son.