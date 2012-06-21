Tlaxcala.- Durante su cierre de campaña en el estado de Tlaxcala, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, aseguró que las acusaciones que lo vinculan con el mandatario venezolano, Hugo Chávez, son parte de la guerra sucia en su contra.

López Obrador dijo que no conoce a Hugo Chávez, al grado de que ni siquiera ha hablado alguna vez con él por teléfono.

Estas declaraciones son como respuesta a la aparición de manas en las que se presumen vínculos entre el presidente de Venezuela y el candidato presidencial de las fuerzas de izquierda, concretamente en el estado de Puebla.

Además, desde el año 2006, el tabasqueño ha sido vinculado con la imagen del mandatario venezolano, como parte de lo que él llama “guerra sucia”.

Ante esta situación, López Obrador expresó ante miles de simpatizantes que él, para gobernar México, no se inspira en gobernantes extranjeros, sino que lo hace inspirándose con personajes nacionales como José María Morelos y Pavón, Benito Juárez -el mejor presidente que ha tenido México, dijo- Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y el general Lázaro Cárdenas del Río.

Sin embargo, López Obrador advirtió a sus oponentes políticos que no les va a funcionar “su guerra sucia”.